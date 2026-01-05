米国によるベネズエラへの攻撃を巡り、日本政府が対応に苦慮している。

軍事力を背景とした体制の転換を認めれば、中国に台湾への武力行使を正当化する口実を与えることになるためだ。批判すれば日米同盟に影響する可能性もあり、当面は攻撃への直接的な評価を避けるとみられる。

高市首相は５日、三重県伊勢市での年頭記者会見で、米国の攻撃に対する論評を行わず、「我が国は従来、法の支配などの基本的価値や原則を尊重してきた。引き続き情勢の安定化に向けた外交努力を進める」と述べるにとどめた。

首相が米国批判を避けるのは、この問題が日米同盟強化の障壁になるのを避けるためだ。２日にはトランプ米大統領と電話会談し、今年春の初訪米に向けて具体的な調整に入ることで一致した。台湾有事を巡る首相の国会答弁を機に日中関係が悪化する中、米国と緊密な連携を確認したい考えで、「当面は評価を避けるのが基本スタンスだ」（日本政府関係者）という。

ただ、米国の攻撃には国際法違反との指摘もある。日本は、ロシアによるウクライナ侵略や中国の台湾への圧力といった「力による現状変更」を批判しており、今回の政府の姿勢には懸念の声も上がる。

日本維新の会の吉村代表（大阪府知事）は５日、府庁で記者団に「国際法を順守し、力による現状変更を許さない立場を貫くべきだ」と訴えた。立憲民主党の野田代表も中国などを念頭に、「アジアで同じようなチャレンジをする国が出てきた場合に、歯止めをかけることができなくなる恐れがある」と指摘した。