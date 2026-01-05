大相撲の十両・白熊（26＝二所ノ関部屋）が5日、茨城県阿見町の同部屋で化粧まわし贈呈式に臨んだ。

イガラシ綜業株式会社（茨城県日立市）からライジングサンの刺繍が、あしらわれた化粧まわしを寄贈された。「日立」の地名は、水戸黄門こと水戸藩第2代藩主、徳川光圀が「日の立ち昇るところ領内一」と称えたことが由来とされており、五十嵐則夫社長は「昨年の始めくらいからデザインの話を進めて、親方と検討しながら決めた。会社が日立にあるということで、ライジングサンのデザインがいいんじゃないかと。バックは白熊関らしく白。1月からの場所が白星先行で日が上がるように、星が上がっていくように願いを込めた」と説明した。

化粧まわしを寄贈された白熊は「日が昇っていくように自分の番付もどんどん上に一番上の方まで上がっていけるように頑張りたい」と決意。先場所は幕内優勝経験のある十両・尊富士（26＝伊勢ケ浜部屋）を破るなど9勝6敗。西十両3枚目で臨む初場所（11日初日、両国国技館）では昨年の春場所以来となる幕内復帰が懸かる。「10番しっかり勝てればいい。しっかり幕内に定着して上に上がっていかないといけないと感じているので、三役を目指して頑張るしかない」と意気込んだ。