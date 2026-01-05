マウスコンピューター、MousePro製品の販売を再開
マウスコンピューターは1月5日、販売を一時停止していたMousePro製品の販売を再開すると発表した。
同社は2025年12月26日、2026年1月4日まで、公式Webサイト上で販売している MousePro製品を販売停止し、販売再開目途が付いたらWebサイトで案内すると発表していた。
同社は2025年12月16日、「想定を大きく上回る受注の増加により工場のひっ迫・パーツ不足が発生し、一部製品に販売停止ならびに出荷納期遅延が発生する見込み。価格改定を2026年1月以降、順次実施する予定」と発表。
これを受け、パソコンが値上げされることが報じられ、駆け込み注文が増え、23日には、公式Webサイト上で販売している mouse/NEXTGEAR/G TUNE/DAIV パソコン製品の販売を2025年12月26日〜2026年1月4日まで停止すると発表。
mouse/NEXTGEAR/G TUNE/DAIV製品は引き続き一時販売停止中となっている。
