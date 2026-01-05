今シーズンからJリーグは、これまでの春・秋制から秋・春制へと移行します。来月からは移行期間中の特別大会・「明治安田Jリーグ百年構想リーグ」が始まります。新シーズンを前に、鹿児島ユナイテッドFCが5日、新体制を発表しました。

（村主博正新監督）「責任とワクワクも同時にある」

5日午後、開かれた新体制発表会見。新たに就任した村主博正監督や新加入選手8人が意気込みを語りました。

（テゲバジャーロ宮崎から完全移籍 DF・江川慶城選手）「このチームをJ2に昇格させるために来た。最後まで泥臭くプレーする、自分の全力を出しきるのがストロングポイント」

（J1・ファジアーノ岡山から期限付き移籍 MF・嵯峨理久選手）「より多くの勝利をサポーターの皆さんと分かち合えるように、トレーニングを100パーセントで取り組んで、勝利に貢献できるようがんばる」

チーム編成を担当した赤尾強化部長は、補強のポイントについて…。

（赤尾公 強化部長）「ハードワーク、球際、切り替えを強みとする選手の獲得を目指した。力のある素晴らしい選手がチームに加入してくれた」

また、新監督の人選については、「優勝・昇格の実績」などをポイントに挙げました。

（村主博正 新監督）「（移行期間は）準備期間だという人もいるが、目先の一試合にこだわって勝利をつかみにいく」

2022年シーズン、いわきを率いてJ3の頂点に導いた村主新監督。ユナイテッドをどんなチームに作り上げるのか？あす6日に新チーム最初のトレーニングに臨みます。

・