バスケットボールりそなグループBリーグB2で西地区3位の鹿児島レブナイズは、4日、西地区7位ベルテックス静岡と新年最初の試合をアウェーで戦いました。

序盤からアグレッシブなプレーを見せるレブナイズ。第1クォーターから飴谷が立て続けに3ポイント。ゲインズ・ジュニアのスティールからのダンクも飛び出し、リードします。

第2クォーターにもシャーマの豪快なアリウープダンク。前半で48対38とリードします。

しかし後半、静岡が3ポイント攻勢で差を詰めて、残り52秒でついに同点に。延長戦に突入します。

延長は遠藤の3ポイントで先手をとったレブナイズ。激しい守備でボールを奪って、ゲインズ・ジュニアが豪快に叩き込んで勝負あり。

今シーズン苦手とする第1戦を90対84で制し、新年最初の試合を白星で飾りました。

レブナイズは5日も、静岡との第2戦を戦っています。

暫定の順位表です。レブナイズは西地区3位をキープしています。Bリーグはオールスターゲームの中断期間に入ります。

レブナイズの次節は今月24日と25日、西地区2位の愛媛オレンジバイキングスとホーム・西原商会アリーナで対戦します。

・