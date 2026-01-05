元AKB48でタレントの板野友美さん（34）が2026年1月2日、自身のインスタグラムを更新。大みそかに出場した「第76回NHK紅白歌合戦」での衣装ショット、そして衣装にまつわるエピソードを披露した。

「まさかもう一度紅白歌合戦に出場できるなんて」

板野さんは、紅白出演について。「12年前にAKB48を卒業して まさかもう一度紅白歌合戦に出場できるなんて思ってもみなかったことで このメンバーでまた紅白のステージに立てるのも感慨深かったです」と振り返った。

さらに、「メンバーといると、12年前も昨日のことのように 何も変わらない空気感で包み込んでくれます」、「人生何が起こるかわからないなーと改めて実感した年末でした」と思いをつづっていた。

衣装については「私の衣装は→大きめのパフショルにミニスカートでお腹が少し空いてるクロップドデザイン。（こんなにミニスカもお腹が出てるのも私だけらしいです）」とエピソードを明かす。

「襟の部分とウエストの部分がベロアになってたり胸元がレースになってたり細部まで《ともちんぽさ満載》の衣装にしてくれました！！」

最後は、「※あ！髪型、ストレートとハーフアップどっちがすき？」とコメントを添えていた。

インスタグラムに投稿された写真では、大きめのパフショルダーがデザインされた黒と赤を基調とした、ミニ丈の衣装で、髪をおろしたスタイルに。10枚目では、白い壁の前でウィンクをする姿も披露していた。

この投稿には、「アイドルともちん可愛すぎ」「エモすぎる」「現役すぎる」「サイキョーのスーパーアイドルです」「ずっと憧れの存在.」といったコメントが寄せられていた。