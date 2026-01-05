兵庫県で開催されている全日本高校女子サッカー選手権。鹿児島代表の神村学園が5日、準々決勝に臨みました。去年の決勝と同じ顔合わせとなった試合は、PK戦にもつれ込みました。

去年、準優勝の神村学園は、4連覇を目指す静岡の藤枝順心と対戦。

前回大会の決勝と同じ顔合わせとなった試合は、序盤、藤枝順心が猛攻。試合開始直後にセットプレーから先制を許します。

その後、ボールを持つ時間が短い中でも、相手陣内でボールを奪い、徐々にペースを取り戻した神村学園でしたが、1点ビハインドで折り返します。（神村学園0対1藤枝順心）

後半は勢いそのまま、神村学園のペースに。前線からの効果的な守備で再三チャンスをつくり、キャプテン10番MF・舟之川がシュート。相手の好守にも阻まれ、ゴールまであと一歩届きません。

しかし、試合終盤。ゴール前のこぼれ球に2年生、7番MF・山野のゴールで、今大会無失点だった藤枝順心からゴールを奪い、試合を振り出しに戻します。（神村学園1対1藤枝順心）

その後も互いに譲らず、終盤に神村学園はPKに備えて3年生キーパーの新屋を投入。決着はPK戦にまでもつれます。

新屋の執念も実り、3人目でリードした神村学園。迎えた5人目のキッカーは原田。

最後も冷静に決め、神村学園がPK戦で藤枝順心に勝利。前回大会のリベンジを果たし、ベスト4に進出しました。

神村学園はあさって7日の準決勝で、茨城の鹿島学園と対戦します。

