大学入学共通テスト 試験当日の天気は？

受験生のみなさん、がんばってますか。

きょうは二十四節気の「小寒」、１月下旬にかけて一年の中で最も寒い時期になりますので、体調を崩さないように注意しましょう。

１月５日（月）時点の試験当日１月１７日（土）・１８日（日）の天気予報です。

試験当日の天気予報の他にを画像で掲載しています。

大学入学共通テスト１日目「１月１７日（土）」の天気予報

《北海道》

札幌市 くもり一時雪

《東北地方》

仙台市 くもり一時雪

《関東地方》

東京都 晴れ時々くもり

《東海地方》

名古屋市 晴れ時々くもり

《北陸地方》

新潟市 くもり時々雪

《近畿地方》

大阪市 くもり時々晴れ

《中国・四国地方》

広島市 晴れ時々くもり

高知市 晴れ時々くもり

《九州・沖縄地方》

福岡市 晴れ時々くもり

鹿児島市 晴れ時々くもり

那覇市 晴れ時々くもり

大学入学共通テスト２日目「１月１８日（日）」の天気予報

《北海道》

札幌市 くもり一時雪

《東北地方》

仙台市 くもり時々晴れ

《関東地方》

東京都 晴れ時々くもり

《東海地方》

名古屋市 晴れ時々くもり

《北陸地方》

新潟市 くもり一時雪

《近畿地方》

大阪市 くもり時々晴れ

《中国・四国地方》

広島市 晴れ時々くもり

高知市 晴れ時々くもり

《九州・沖縄地方》

福岡市 晴れ時々くもり

鹿児島市 晴れ時々くもり

那覇市 晴れ時々くもり

県庁所在地の１６日間天気予報

県庁所在地の１６日間の天気予報（１月２１日まで）を画像で掲載しています。（北海道は札幌と釧路の２か所）

日本海側の大雪も心配ですが、太平洋側では晴天が続くと、インフルエンザや風邪を引きやすくなりますので注意しましょう。

・