欧州株 上げ幅縮小、仏ＣＡＣ指数は一時マイナスに転じる
東京時間19:51現在
英ＦＴＳＥ100 9963.79（+12.65 +0.13%）
独ＤＡＸ 24689.82（+150.48 +0.61%）
仏ＣＡＣ40 8195.31（+0.10 +0.00%）
スイスＳＭＩ 13164.34（-103.14 -0.78%）
※仏ＣＡＣ40、スイスSMIは15分遅れ
米株価指数先物 時間外取引
東京時間19:51現在
ダウ平均先物MAR 26月限 48627.00（+11.00 +0.02%）
Ｓ＆Ｐ500先物MAR 26月限 6918.75（+18.25 +0.26%）
ＮＡＳＤＡＱ100先物MAR 26月限 25543.75（+158.50 +0.62%）
