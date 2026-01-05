欧州株　上げ幅縮小、仏ＣＡＣ指数は一時マイナスに転じる
東京時間19:51現在
英ＦＴＳＥ100　 9963.79（+12.65　+0.13%）
独ＤＡＸ　　24689.82（+150.48　+0.61%）
仏ＣＡＣ40　 8195.31（+0.10　+0.00%）
スイスＳＭＩ　 13164.34（-103.14　-0.78%）
※仏ＣＡＣ40、スイスSMIは15分遅れ

米株価指数先物　時間外取引
東京時間19:51現在
ダウ平均先物MAR 26月限　48627.00（+11.00　+0.02%）
Ｓ＆Ｐ500先物MAR 26月限　6918.75（+18.25　+0.26%）
ＮＡＳＤＡＱ100先物MAR 26月限　25543.75（+158.50　+0.62%）