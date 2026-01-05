八十二銀行と長野銀行が今月1日に合併して誕生した「八十二長野銀行」が5日、営業初日を迎えました。県内唯一となる地方銀行が掲げる大きな目標とは。



合併に伴いロゴも一新した「八十二長野銀行」。



宮里伸哉記者

「午前9時です。シャッターが開きます。八十二長野銀行としての第一歩、営業初日が始まります。」

営業初日の5日は職員が揃いの法被を着て接客しました。



八十二銀行と長野銀行は2023年6月に経営統合。以来、合同の研修会を開いたり、新卒者の採用を一本化したりするなどして準備を進めてきました。今回の合併で店舗数は出張所を除くと117店舗、預金残高は9兆5220億円で全国の地方銀行としても9番目の規模となります。





男性客「長野市というか長野県自体が発展してくれればと。」銀行が今回の合併で最も力を入れたいとしているのがコンサルティング業務です。これまでの事業者向けの融資や資産運用のほか、コンサルティング専門職員を約100人増やして新規事業立ち上げのサポートや個人向けの相続などその範囲を大幅に広げたいとしています。八十二長野銀行 松下正樹 頭取「お客さまからお預かりした預金を融資という形でお金を回していく中で地域の活性化を図るのがメインだったけれど、それだけでは駄目だよねと。いろんなコンサル機能を発揮してまずはお客さまのお役に立つような形の中で一社一社の企業が強くなっていけばと思う。」人口減少や物価高騰などさまざまな課題がある中、「日本一成功した合併にしたい」と目標を掲げます。松下正樹 頭取「お客さまから見ていい合併だったね、役に立ったねと言われて初めて、その2つがあって日本で一番成功した地方金融機関の合併が達成できたと思う」八十二長野銀行では合併記念で5日から今年いっぱいまで、ATMの手数料を一部無料にするキャンペーンを行っています。また、これまでにシステムの統合などによる不具合は起きていないということです。