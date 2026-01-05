物足りない、味が決まらない…を解消！今年作りたい「七草粥」レシピ3選

シンプルな味にちょっとしたアレンジをプラス

毎年1月7日の朝に食べる、日本の伝統的な料理「七草粥」ですが、なんとなく物足りなかったり、おいしくなかったり、あまり好きじゃないと感じる人も多いのではないでしょうか？そんな人でもおいしく七草粥を食べられるように、今回は3つのアレンジレシピを紹介します。

途中に出てくる餅がいいアクセント

子どもも食べやすい優しい味

昆布茶の塩気が粥の味を整える

味を変えるだけでおかわりしたくなる

七草粥はシンプルな味付けが特徴的ですが、アレンジを加えるだけで、家庭の味に大変身させることが可能です。今回紹介した3つのレシピは、お餅を加えて食感をプラスする方法や、白だしを加えて優しさをプラスする方法、昆布茶を使っていい塩梅にする方法などさまざまです。子どもがいる場合は、老若男女が好きな味に合わせるのもいいですね。

たとえばお粥で使うお米を玄米に変えたり、溶き卵を加えたり、自分の好きな味に変身させるアレンジは無限大ですよ。紹介したレシピを参考に、あなただけの七草粥レシピをつくってみてくださいね。(TEXT:青木千奈)