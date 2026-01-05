シドニー五輪の競泳銅メダリストでスポーツコメンテーターの田中雅美さんが、夫との家族ショットを披露した。

５日までにインスタグラムで「あけましておめでとうございます ２０２６年はより身体も頭もしっかり使ってお仕事に励みたいと思います 本年もどうぞよろしくお願い致します」とあいさつした。

「最終日に晴れた 帰ります。笑」「＃宮古島＃ずっと悪天候＃最後にいい天気＃なんでやねん」と青空の下での記念写真をアップ。さらに連続投稿で「素敵な景色の中でいただく、最高に美味しいお料理とワイン」と沖縄旅行のディナーの様子も掲載し、フォロワーは「素敵」「仲良しが伝わってきます」「可愛い」などの声を寄せた。

田中さんは２０１７年５月に１歳年下の元飛び込み選手との再婚を発表。同年１０月に長女、２０年１月に長男を出産した。昨年８月のフジテレビ系「ぽかぽか」（月〜金曜・午前１１時５０分）にゲスト出演した際は「出会いは中学２年生の合宿地。上海で会ったことがある。そこから２０数年たって、再会して結婚することに」と説明。一緒に出演した友人の高岡早紀も「とにかく優しい。子育てにも協力的」と田中さんの夫を絶賛していた。