Ê¡Î±¹§²ð»á¡¡¡Ö¥«¥à¥Ð¥Ã¥¯¾Þ¡×¤ÎÂ¸ºß°ÕµÁ¤Ëµ¿Ìä¡¡¡ÖÄãÌÂ¤·¤¿¤Î¤Ï¼«Ê¬¤Î¤»¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡×
¡¡ÃæÆü¡¢ºå¿À¡¢¥«¥Ö¥¹¤Ê¤É¤ÇÆüÊÆÄÌ»»2450°ÂÂÇ¤òÊü¤Ã¤¿Ê¡Î±¹§²ð»á¡Ê48¡Ë¤È¥»¡¦¥ÑÎ¾¥ê¡¼¥°¤ÇËÜÎÝÂÇ²¦¤Ëµ±¤¤¤¿»³ºêÉð»Ê»á¡Ê57¡Ë¤¬YouTube¡Ö¥Ô¥«¥¤¥ÁÌ¾¸Å²°¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡×¤Ë½Ð±é¡£Ê¡Î±»á¤¬Ï¢ÌÁÉ½¾´¤Î¡Ö¥«¥à¥Ð¥Ã¥¯¾Þ¡×¤Ø¤Îµ¿Ìä¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡º£µ¨¤ÏÃæÆü¤Î¸åÇÚ¤Ç5Ç¯¤Ö¤ê¤Î2·å¤È¤Ê¤ë11¾¡¤òµó¤²¤¿ÂçÌîÍºÂçÅê¼ê¤¬¼õ¾Þ¤·¤¿Æ±¾Þ¡£¥»¡¦¥ê¡¼¥°¤Ç¤Ï18Ç¯¾¾ºäÂçÊå»á°ÊÍè7Ç¯¤Ö¤ê¤Ç¡¢¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°¤ÏÇ¾¼ðáç¤«¤éÉü³è¤ò¿ë¤²¤¿01Ç¯¤ÎÀ¹ÅÄ¹¬ÈÞ»á°Ê¹ß¡¢³ºÅö¼Ô¤Ê¤·¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Ê¡Î±»á¤¬¼ó¤ò¤«¤·¤²¤¿¤Î¤Ï¡¢ÂçÌî¤Î¼õ¾Þ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¾Þ¤ÎÂ¸ºß°ÕµÁ¤½¤Î¤â¤Î¡£¡Ö¥«¥à¥Ð¥Ã¥¯¾Þ¤Ã¤Æ²¿¤Ê¤Î¡©¡×¤ÈÎ¨Ä¾¤Êµ¿Ìä¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤º¡¢ÂçÌî¤Î³èÌö¤Ë¤Ï¡Ö¤¢¤ì¤À¤±Åê¤²¤é¤ì¤¿¤é½½Ê¬¡×¤È¤Í¤®¤é¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¾å¤Ç¡Ö¡È¤è¤ß¤¬¤¨¤Ã¤¿¥Ù¥Æ¥é¥ó¤¬11¾¡¡ª¡É¤ÇÎÉ¤¯¤Ê¤¤¡©¤Ê¤ó¤Ç¥«¥à¥Ð¥Ã¥¯¾Þ¤Þ¤ÇÉÕ¤¯¤ó¤À¤í¤¦¤È¡£ÄãÌÂ¤·¤¿¤Î¤Ï¼«Ê¬¤Î¤»¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡×¤ÈÂ³¤±¤¿¡£»³ºê»á¤¬¡Ö¥±¥¬¤â¤¢¤Ã¤¿¤«¤é¡×¤È¸À¤¦¤È¡ÖÂç¤¤ÊÉÂµ¤¤ò¤·¤¿¤È¤«¡¢¤½¤ì¤Ç¤âÉüµ¢¤·¤Æ´èÄ¥¤Ã¤¿¡Ê¤Ê¤éÊ¬¤«¤ë¡Ë¡£¤½¤ì¤¸¤ã¤¢¡¢¥±¥¬¤·¤Æ¾¡¤Ã¤¿¿Í¤Ï¤ß¤ó¤Ê¥«¥à¥Ð¥Ã¥¯¾Þ¤Ç¤·¤ç¡×¤È¶¯Ä´¤·¤¿¡£
¡¡¤Á¤Ê¤ß¤Ë»³ºê»á¤ÏÃæÆü»þÂå¤Î96Ç¯¤Ë³ÍÆÀ¸å¡¢11Ç¯¸å¤Î³ÚÅ·»þÂå¤Î07Ç¯¤Ë2ÅÙÌÜ¤ÎËÜÎÝÂÇ²¦¡£¡Ö²¶¤Ï¥«¥à¥Ð¥Ã¥¯¾Þ¡¢Íß¤·¤«¤Ã¤¿¤Ê¤¢¡×¤È¾ì¤òÏÂ¤Þ¤»¤¿¡£
¡¡