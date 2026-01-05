2026年の今年、“変化”するものを調べてきました。自転車の罰則強化や新幹線の個室復活、さらに今年は5連休が2回あります。

新たな年が始まり、きょうから仕事という人も多いのではないでしょうか？

実は、今年は最大5連休が2回もあるんです。去年の5月3日の憲法記念日は土曜日だったのが今年は日曜日で、6日が振替休日になり、土曜日を含めれば5連休に。

また、9月の第3月曜日が祝日になる敬老の日は、去年は15日でしたが、今年は21日。23日が秋分の日なので、祝日と祝日に挟まれた22日は「国民の休日」になり、こちらも最大5連休になります。

ちょっとトクした気分の2026年ですが、他にも様々なものが変わります！

そのひとつが「携帯電話の番号」。ついに「060」から始まる番号が解禁される見通しです。かつては「通話するための携帯電話」でしたが、現在はタブレット端末やモバイルWi-Fiルーターなど、1人で複数の端末を持つケースが番号が足りなくなった要因なんです。

かつて存在した東海道新幹線の個室。2003年に廃止になりましたが、10月から23年ぶりに一部車両で個室が復活！

席は1人か2人用で専用Wi-Fiがあるほか、照明の明るさや空調も個別で調整可能。料金はグリーン車よりも高く、東京−博多間で1編成につき2部屋導入される予定だといいます。

変わるものは他にも…

記者

「スマホで電話をしながら自転車に乗っています」

4月から導入される自転車の違反行為への「青切符」。

スマートフォンを操作しながらの運転、いわゆる“ながら運転”は反則金1万2000円。傘を差したり、イヤホンをつけたままの運転は5000円。自転車の2人乗りや並走は3000円になります。