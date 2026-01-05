1月2日、3日に行われた箱根駅伝。ことしは県関連選手も躍動しました。結果は青山学院大学が3連覇。その強さの裏には毎年続けている妙高市での合宿がありました。



目まぐるしくトップが変わり混戦となった箱根駅伝の往路。



4区では中越高校出身、日本体育大学4年生の山崎丞。同じく中越高校出身の日本大学3年生の片桐禅太が力走を見せます。その片桐とタスキリレーをしたのがこちらも中越高校出身、4年生の鈴木孔士です。箱根路で県勢が躍動します。





そして、坂を駆け上る「山の5区」。圧倒的な強さを見せたのが青山学院のキャプテン・黒田朝日。5位でタスキを受けた黒田がぐんぐん順位を上げ先頭を走る早稲田をとらえます。（実況）「なんと、なんとここで逆転。早稲田を抜いて青山学院大学キャプテンの黒田朝日が先頭に立ちました」

青山学院の強さの理由。そのひとつが妙高市で毎年行っている強化合宿です。去年9月にもアップダウンの激しい妙高の山で足腰を鍛えていました。



〈青山学院大学 黒田朝日選手〉

「チームとしては総合優勝、個人としてもしっかり区間賞を取れるような走りで優勝に導けるような走りをするというのが目標です」



この言葉通り、黒田は区間新記録の大活躍。そして……



（実況）

「ことしは箱根の山に朝日が昇りました。5区大逆転。青山学院大学3年連続8度目の往路優勝」



青山学院が往路優勝を決めました。



〈青山学院大学 黒田朝日選手〉

「僕がシン・山の神です」





翌日の復路。県勢では中越高校出身、中央学院の4年生・黒谷優が8区。十日町高校出身、日本体育大の2年生・佐藤大和が9区を走りました。



3連覇を目指す青山学院。8区を任されたのは2年連続区間賞の塩出翔太。9月の妙高合宿では明確な目標を話していました。



Q）ことしの8区は再び区間賞を

〈青山学院大学 塩出翔太選手〉

「いや区間新を狙う。走るなら区間新で最後自分の名前にして終わりたい」



まさに有言実行。塩出は区間新記録を達成しタスキを渡しました。



〈青山学院大学 塩出翔太選手〉

「今回は絶対区間新記録を出すということもチームの中で言っていましたし区間新を取れてほっとしています」



このままトップを独走した青山学院は大会新記録で見事、3連覇。箱根駅伝に新たな歴史が刻まれました。



〈青山学院大学陸上部 原晋監督〉

「学生たち本当にこんなにも強かったのかと思えるぐらいほれぼれして運営管理車から見守りました。本当に感謝申し上げます」



県勢の躍動。そして、妙高で鍛えた青山学院の3連覇。ことしも様々なドラマがありました。