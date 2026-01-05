MISS MERCYが、17thシングル「BBB」（ビリビリボーン）を本日1月5日に配信リリースした。

本楽曲は、エネルギッシュなギターサウンドと鼓動を感じさせるビートと、迫力ある歌声で〈ビリビリボーン〉の歌詞を繰り返すものとなっており、振付は超特急のユーキが担当。MISS MERCYとして女性グループの枠を超え、男性グループにも引けを取らないパフォーマンス力を身に着けたいという想いからオファーし、今回のコラボが実現した。

今回の振付に関してユーキは、「超特急のDNAを詰め込んだ振り付けになっています」とコメント。また、ダンス担当のSHUKAはグループを代表して「ユーキさんらしさが詰まったものになっていて、移動やノリ方もこれまでにない感じに仕上がっています」と語っている。

なお、本楽曲は1月10日開催の『MISS MERCY 6th ONEMAN LIVE “BEYOND:THE STARDUST MOON”』にて初披露を予定している。

＜超特急 ユーキ コメント＞

ご縁があり「BBB（ビリビリボーン）」の振り付けを担当させていただくことになりました。超特急にも「Believe×Believe（通称ビリビリ）」という曲があるので、「Believe×Believe」とは似たものにならないように意識したのと、「BBB（ビリビリボーン）」では、“これを歌って踊っているのヤバい”と感じられるような振り付けにしました。超特急のように、ダサくても、何をしていても、振り切ってやっていれば、いずれは“かっこいい”に変わる、そんな超特急のDNAを詰め込んだ振り付けになっています。「ギャラクティック」の歌詞のところでは、「銀河」や「広大な」といった言葉の意味から、“翼”をイメージした振りを入れています。そのあとには、“小さい想い”、“大きい想い”、“すべての想い”が徐々に壮大になっていくというイメージの振り付けになっていて、個人的にもすごく好きな振り付けになっています。

＜MISS MERCY SHUKA コメント＞

完璧を求められる時代の中でBBBは“光と闇”をコンセプトに、人間らしい生命感を表現しています。苦手なことや自分に足りない弱い部分も受け入れて向き合いながら進化していく。「絶対に負けたくない」「変わりたい」という気持ちが込められた曲になっています。振り入れをしていただいたユーキさんは、1つの動きにどんな感情や気持ちを込めるべきかまで細かく教えてくださり、その丁寧さにユーキさんのダンスのすごさを改めて感じました。HIPHOPの要素もありつつ、ユーキさんならではの表現が詰まったものになっていて、移動やノリ方もこれまでにない感じに仕上がっています！

（文＝リアルサウンド編集部）