気象庁はきょう（5日）降雪に関する早期天候情報を発表しました。

【大雪情報】1月12日頃～東北日本海側・北陸などで「大雪のおそれ」早期天候情報発表【気象庁 雪雨シミュレーション】

それによりますと、今月（1月）12日ごろから一時的に冬型の気圧配置が強まることから、東北日本海側や北陸地方で大雪のおそれがあるということです【画像①】。

雪はどれだけ降る？

東北日本海側 １月１２日頃から 大雪



大雪の基準：５日間降雪量平年比 １６４％以上



東北地方では、１２日頃から一時的に冬型の気圧配置が強まるため、東北

日本海側を中心に、降雪量がかなり多くなる可能性があります。

長野県北部・群馬県北部 １月１２日頃から 大雪



大雪の基準：５日間降雪量平年比 １８２％以上



関東甲信地方では、１２日頃から一時的に冬型の気圧配置が強まるため、長野県北部・群馬県北部を中心に降雪量がかなり多くなる可能性があります。

北陸地方 １月１２日頃から 大雪



大雪の基準：５日間降雪量平年比 ２４４％以上



北陸地方では、１２日頃から一時的に冬型の気圧配置が強まるため、降雪量がかなり多くなる可能性があります。

岐阜県山間部 １月１２日頃から 大雪



大雪の基準：５日間降雪量平年比 ２２９％以上



東海地方では、１２日頃から一時的に冬型の気圧配置が強まるため、岐阜県山間部を中心に降雪量がかなり多くなる可能性があります。

雪と雨のシミレーションをみる

5日（月）3時間ごとの雪と雨のシミュレーション【画像③④】

6日（火）雪と雨のシミレーションをみる

6日（火）3時間ごとの雪と雨のシミュレーション【画像④～⑪】

7日（水）雪と雨のシミレーションをみる

7日（水）3時間ごとの雪と雨のシミュレーション【画像⑫～⑱】

8日（木）雪と雨のシミレーションをみる

8日（木）3時間ごとの雪と雨のシミュレーション【画像⑲～㉖】

9日（金）雪と雨のシミレーションをみる

9日（金）3時間ごとの雪と雨のシミュレーション【画像㉗～㉞】

10日（土）雪と雨のシミレーションをみる

10日（土）3時間ごとの雪と雨のシミュレーション【画像㉟～㊷】

札幌・仙台・東京・名古屋・大阪・広島・福岡・那覇の16日間天気予報【画像㊸～㊿】

今後の気象情報に注意してください。