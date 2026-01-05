【雪情報】山形県では大雪となる所がある見込み 降雪量は平地でも50センチ予想 今後の山形・全国の天気を画像で 気象庁
山形地方気象台発表
山形県では、冬型の気圧配置や上空の寒気の影響により、大雪となる所がある見込みです。５日夜のはじめ頃から６日夕方にかけて、大雪による交通障害、屋根からの落雪、建物や農業施設等への被害に注意・警戒してください。
［気象概況］
日本付近は、６日にかけて気圧の谷が通過し、冬型の気圧配置が強まる見込みです。東北地方の上空約５０００メートルには、氷点下３６度以下の寒気が流れ込むでしょう。
このため、山形県では大雪となる所がある見込みです。予想よりも上空の寒気が強まった場合や発達した雪雲が同じ場所にかかり続けた場合には、警報級の大雪となる可能性があります。
［雪の予想］
５日１８時から６日１８時までに予想される２４時間降雪量は多い所で、
村山 山沿い ７０センチ
村山 平地 ５０センチ
置賜 山沿い ７０センチ
置賜 平地 ５０センチ
庄内 山沿い ７０センチ
庄内 平地 ４０センチ
最上 山沿い ７０センチ
最上 平地 ５０センチ
［防災事項］
山形県では、５日夜のはじめ頃から６日夕方にかけて、大雪による交通障害、屋根からの落雪、建物や農業施設等への被害に注意・警戒し、電線や樹木への着雪、なだれに注意してください。
■山形・全国の天気（画像）
画像はTBS NEWS DIG Powered by JNNより
画像ありの記事を最初から
https://newsdig.tbs.co.jp/articles/-/2382880?display=1