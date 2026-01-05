SixTONES¤¬¶ä¥Æー¥×¤ä¥ìー¥¶ーÉñ¤¦Ãæ¥¹¥Æー¥¸¤ËÎ©¤Ã¤¿²Ú¡¹¤·¤¤¡Ø¹ÈÇò²Î¹çÀï¡Ù¥¹¥Æー¥¸¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¡ÖºÇ¹â¤À¤Ã¤¿¡×¡ÖÁÇÀ²¤é¤·¤¤¡×¡Ö¤â¤Ã¤È¸«¤¿¤¤¡×
¢£6¼þÇ¯¥¢¥Ë¥Ðー¥µ¥êー¥á¥É¥ìー¤òÈäÏª¤·¤¿SixTONES
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛSixTONES¤Î¡Ø¹ÈÇò²Î¹çÀï¡Ù¥¹¥Æー¥¸¥·¥ç¥Ã¥È①～②
¡ØNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡Ù¸ø¼°SNS¤Ë¤ÆSixTONES¤Î¥¹¥Æー¥¸¥·¥ç¥Ã¥È¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¥¹¥Æー¥¸¥·¥ç¥Ã¥È¤Ï¡¢¶ä¥Æー¥×¤ä¥«¥é¥Õ¥ë¤Ê¥Æー¥×¤¬Éñ¤¤¡¢²¿¿§¤â¤Î¥ìー¥¶ー¥é¥¤¥È¤¬¸òº¹¤¹¤ëÃæ¤ËSixTONES¤¬Î©¤Ã¤¿¡¢¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹Ãæ¤Î¼Ì¿¿¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
SixTONES¤ÏÊüÁ÷¤Ç6¼þÇ¯¥¢¥Ë¥Ðー¥µ¥êー¥á¥É¥ìー¤È¤·¤Æ¡ÖImitation Rain¡×¡Ö¥Ð¥ê¥¢¡×¡Ö¤³¤Ã¤«¤é¡×¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
»ëÄ°¼Ô¤«¤é¤Ï¡ÖºÇ¹â¤À¤Ã¤¿¡×¡ÖÁÇÀ²¤é¤·¤¤¡×¡Ö¤â¤Ã¤È¸«¤¿¤¤¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£