お手軽な掃除に大活躍間違いなし!【東芝】のハンディ掃除機がAmazonに登場!

スクリーンショット 2025-11-05 131319


ゴミを取るのに重要なヘッドはモーター駆動のパワーヘッドで、さまざまなゴミを回転ブラシでしっかりかき出し、モーターの力でスッキリ吸引。

スクリーンショット 2025-11-05 131328


バッテリー残量がわかる、お知らせランプ搭載。お掃除中に急に止まるストレスを解消。

大きなグリップは、握りやすく操作しやすい設計。手元の動きに連動して、ヘッドの向きが左右自在に曲がるため、壁際などのお掃除がラクラク。家具の下や階段の掃除など、掃除しにくい場所でも掃除のしやすさを実感できるだろう。

スクリーンショット 2025-11-05 131339


狭い場所や家具のすき間などは付属品のすき間ブラシでサッとお掃除。コードレスなので車の中のお掃除にも便利だ。

スクリーンショット 2025-11-05 131348


お手入れ簡単。汚れが気になった場合は、回転ブラシとダストカップの水洗いが可能となっている。