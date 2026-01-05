2026年1月9日（金）から27日（火）まで、『新富良野プリンスホテル』にストリートピアノ『LovePianoⓇ』が設置されます。

今回の設置は、『株式会社ヤマハミュージックジャパン』と『株式会社西武・プリンスホテルズワールドワイド』のコラボレーションプロジェクト『#たびきみ～旅先で君が奏でる物語』の一環として行われます。

『LovePiano』はカラフルにペイントされた『ヤマハ』のアップライトピアノです。ピアノに親しんでいただくため、駅や空港、商業施設などのオープンスペースに設置されています。1～6号機の6種類のデザインがあり、今回は2号機が設置されます。

2026年1月9日（金）・10日（土）には、日本を拠点に活動するアメリカ出身のジャズピアニスト、ジェイコブ・コーラーさんによるコンサートも開催！

また、『LovePiano』設置期間中は、『新富良野プリンスホテル』12階の昼食営業レストランにて数量限定のオリジナルスイーツも味わうことができますよ。

詳細情報

ストリートピアノ「LovePiano」

設置日時：2026年1月9日（金）～27日（火）10:00～20:00

設置場所：北海道富良野市中御料 新富良野プリンスホテル 1階メインロビー

※1月9日（金）は、ヤマハミュージックメンバーズ会員およびSeibu Prince Global Rewards会員限定です。いずれか一方の会員資格のみでは利用できません。

※主催者のイベントなどにより、一時的に演奏できない場合があります。

北海道Likers編集部のひとこと

カラフルで美しいストリートピアノ『LovePianoⓇ』。

これまで、JR新宿駅やJR品川駅、JR札幌駅、東京湾アクアライン・海ほたるパーキングエリア、大阪国際空港（伊丹空港）など、全国160か所以上に設置されてきました。

旭岳から富良野岳まで連なる十勝岳連峰の雄大な景色を一望できる『新富良野プリンスホテル』で、楽しく旋律を響かせてみてはいかがでしょうか◎

文／北海道Likers

