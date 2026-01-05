【事故物件】写真にも映る本物の霊!? 心霊現象を前向きに受け止めたら全部がネタになった!?ホラーコメディ誕生秘話【作者に聞く】
ネタ目的で事故物件に住み、心霊現象を体験しようとする人は少なくない。では、その有名な事故物件に「まったく霊感がない人」が住んでしまったらどうなるのか。怖がるどころか、起きる出来事をすべて前向きに受け止めてしまう主人公の感覚が、ホラーをギャグへとひっくり返していく。今回は、マルオさん(@f90c89d79366434)が描くホラーコメディ漫画『事故物件住んでみた(笑)』を紹介する。
主人公の津辺陽は、仕事のために「出る」と噂される事故物件に住み始めたルポライター。入居初日から空気の重さを感じ、写真を撮れば何やら写り込むが、肝心の本人には霊がまったく見えない。編集長から「写ってるよ」と言われてもピンとこず、不吉な出来事すら「ネタにならない」と住み続ける選択をするのだから感覚がズレている。
■見えないから怖くない？ポジティブ思考がホラーを破壊する
怪奇現象はどんどんエスカレートし、津辺の身の回りではトラブルが続発。しかし、周囲を霊に囲まれていても本人はどこか他人事で、怖がるどころか、「これは記事になるのか？」という視点で状況を整理してしまう姿が笑いを誘う。タイトルの末尾につく「(笑)」は、まさにこの作品のスタンスそのものだ。
■ホラー×ギャグは偶然じゃなかった！
作者のマルオさんによると、本作を描く少し前に投稿したホラーギャグ漫画がSNSの賞を受賞し、「怖さを笑いに変える手応え」を感じていたという。その延長線上で描かれたのが『事故物件住んでみた(笑)』だった。本人だけが異変に気づかないという構図が、ホラーとしてもコメディとしても成立している点が印象的だ。
■「怖いのに笑える」ホラーが苦手な人にもおすすめの新感覚ホラーコメディ
津辺がさまざまな事故物件を渡り歩く続編構想もあったというが、現時点では未実現。ただし「面白いアイデアが浮かんだら描くかもしれない」とマルオさんは語っている。恐怖を真正面から描くのではなく、受け取り方ひとつで笑いに変えてしまう本作は、ホラーが苦手な人にもおすすめできる一作だ。
取材協力：マルオ(@f90c89d79366434)
