2016年4月の熊本地震から今年で10年の節目を迎えます。「news every.くまもと」では今年、1年間かけて改めてあの地震を振り返り検証し、教訓を後世に伝える取り組みを行います。キャッチフレーズは「あのとき 私はこれから 私は」。次の大災害にどう備え、どう行動するのか？熊本地震の教訓から皆さんと共に考えます。



元日を迎えた被災地で、初日の出や初詣に訪れた人たちにそれぞれの「あのときと、これから」を聞きました。



2度の「震度7」に襲われた益城町。40人の命が失われ、約3000戸の住宅が全壊しました。500年近い歴史を持つ浄信寺は、本堂が倒壊し、梵鐘も崩れ落ちました。



■地震前から通う人

「10年たって節目の年なので…」

■当時妊婦だった女性

「その時ちょうどこの子がお腹にいて、もちろん大変なことはたくさんありましたが、いろいろなことに対して備えることや学びのある10年だったと思っている」



初日の出を見に集まった高校生。被災当時は、小学生でした。



■春から警察学校に入学

「避難所で生活してたので笑顔で話しかけられる姿に勇気づけられたことが一番警察官を志した理由。あの頃は助けられた自分だったんですが、これからは自分が助ける側になって頑張っていきたいと思います」





旧阿蘇大橋が崩落した南阿蘇村。地震から5年後、新しい橋が架かりました。



■高校2年（当時小2）

「寝てるときにいきなり（地震が）きたから、めちゃくちゃ怖かったです」

■父親

「この橋も落ちるなんて想像もしてなかったし、親としては子どもを守るしかない、守らないといけないという気持ちがより一層強くなった」



元日からイチゴ狩り農園を営業していたのは、木之内農園の村上進社長です。



■木之内農園・村上進社長

「自分たちがコツコツ作ってきたものが、一瞬でなくなるというのは物凄くショックだった」



イチゴ畑は全滅し、2020年に今の場所に移転。地域の人やボランティアの支えで復興できたといいます。



■木之内農園・村上進社長

「地域の自然とか農業とかそういうものをベースにしながら発展していけるような南阿蘇村になってほしい」





元日でもいつもと変わらぬ朝の光景。食堂を切り盛りする岩崎すえみさん。約20年前から益城町で飲食店を営んできましたが、地震で被害を受け閉店。翌年から仮設商店街で「木山食堂」を開き、復興の道のりを歩む人たちの胃袋を支えました。



■健軍から地震以降に親交深める人

「ママは好きだしお節介でうるさいけど好きですね。みんなそうじゃないかなと思いますお客さんは」



■木山食堂・岩崎すえみさん

「早く元に戻りたいな。10年棒にふったね。でも人との出会いがよかったね。助けてもらってみんなに仮設の店舗を作ってもらって、それは感謝だね」



熊本地震のあと、仮設団地の仮店舗で営業を続けいていた岡本商店。復興への願いを込め「益城プリン」と名付けたプリンが名物です。



■岡本商店・矢野好治さん

「元旦にこうやってお店を営業できるというのがほんと一番幸せだなというふうに思っています。地震を知らない子どもたちがお店に駄菓子を買いに来た時に、なんかちょっと分かってもらえるような、地震の話ができるような、伝えていけるようなお店にしていきたい」







創建2000年以上とも言われる長い歴史を持つ、阿蘇神社。楼門や社殿など6棟が倒壊しました。



■熊本市東区の自宅で被災した男性

「当たり前が当たり前じゃなく、各地でいろんなことが起きているので、みんな健康に、幸せに生きていければよい」



■訪れた男性

「熊本城は県民のシンボルだなと改めて感じた」



今もなお復旧作業が続く熊本城。全て終わるのは、26年後の2052年の予定です。

■訪れた女性

「熊本城がどんどん元の姿に戻っていくのを見ながら感じているし、もっともっと今までの熊本に戻ってほしいな、震災前よりも活力あふれる熊本になっていけたらなと思う」



一人ひとりの願いとともに、新しい年が始まりました。

