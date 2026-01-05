楽天と契約を結び、11年ぶりに日本球界に復帰した前田健太投手（37）が4日放送のBSフジ「JEMTC スペシャル 実況解説野球旅〜プロ野球88年世代旅！第3弾〜」に出演。楽天入りの決断に至った理由を明かした。

番組では88年世代のスターが集結。前田を筆頭に、巨人・坂本勇人、広島・秋山翔吾、中日・大野雄大、元巨人・梶谷隆幸氏、元ヤクルト・上田剛史氏と6人で旅をしながらトークを展開した。

話題は前田の楽天入りに。坂本に「まずなんで巨人を断ったのか」と切り込まれると、前田は「どこがオファーしたとかもあんまり公になってないんやから」と苦笑い。

坂本が「日本に帰ってくるとは言ってたもんね」と促すと、「言ってて…そう。最後の2年契約やったから、アメリカ10年終わったら日本戻ろうと思ってて。タイミング的に最後の1年がマイナーになったから、まあちょっと、帰り方はよくなかったけど。最後日本でやりたいなとは思ってたから」と日本復帰の経緯を説明した。

球団については「結構早い段階で楽天も声かけてくれて。でもやっぱ、一番は…石井さんとずっと話してて。“勝ちたい”っていうのと“先発ピッチャーで何とかチームに”って言ってもらったのうれしかったのと…。まあ何やろ、石井さんの言い方かな？同じ目線でというか“一緒にうちのチームで戦ってほしい”みたいな言われて。それで決めた感じはあるかな」と石井一久GMがキーマンになったと告白。

さらに「大野さんと勇人からも連絡もらったんやけどね。直オファーはくれたんやけど。勇人からもすぐ連絡もらって」とぶっちゃけ、場をなごませながら「あんまりでも、いろいろ（報道が）出たけど、勝手に書かれた部分もあるし。地域でチームを選ぶというのはないから基本的には。そこまで関係なかったかな」と説明した。