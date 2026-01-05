¥Ë¥å¡¼¥Ð¥é¥ó¥¹¤Î¥¤¥ó¥½¡¼¥ë¤¬À¨¤¹¤®¤ÆŽ¤¥Ù¥¹¥È¥»¥é¡¼¤âÇ¼ÆÀ¤À¤ï
¤³¤Á¤é¤Ï¡Ö¤«¤¤¥µ¥Ý¡Ê¤ªÇã¤¤¤â¤Î¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¥Á¡¼¥à¡Ë¡×¤¬ÊÔ½¸¡¦¼¹É®¤·¤¿µ»ö¤Ç¤¹¡£
ÎÃ¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¡¢³°¤òÊâ¤¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡ª¤À¤«¤é¤È¤¤¤Ã¤ÆÊâ¤²á¤®¤Á¤ã¤¦¤È¡¢µÓ¤¬¥À¥ë¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¥Ä¥é¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡Ä¡£
ÉáÃÊ¤«¤é¥¦¥©¡¼¥¥ó¥°¤ò³Ú¤·¤à¿Í¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¤¿¤Þ¤Î»¶Êâ¤ò³Ú¤·¤à¿Í¤â¡¢Â¤ÎÈè¤ì¤ò·Ú¸º¤µ¤»¤¿¤¤¤Î¤Ê¤é¡¢·¤¤Î¥¤¥ó¥½¡¼¥ë¤ò¸«Ä¾¤·¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
»ä¤Î¥ª¥¹¥¹¥á¤Ï¡¢Amazon¤Ç¥Ù¥¹¥È¥»¥é¡¼1°Ì¤Ëµ±¤¯¡Ö¥µ¥Ý¡¼¥Æ¥£¥Ö¥ê¥Ð¥¦¥ó¥É¥¤¥ó¥½¡¼¥ë¡×¡£
¤½¤ÎÌ¾¤òÃÎ¤é¤Ì¿Í¤Ï¤¤¤Ê¤¤¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥Ö¥é¥ó¥É¡¦¥Ë¥å¡¼¥Ð¥é¥ó¥¹¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ç¤¹¡£¥Ë¥å¡¼¥Ð¥é¥ó¥¹¤Ã¤Æ¡¢¼Â¤ÏÈÆÍÑ¥¤¥ó¥½¡¼¥ë¤â¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£
Æ±¼Ò¤¬¸¦µæ¤È¥Æ¥¹¥È¤ò½Å¤Íºî¤ê¾å¤²¤¿¤È¤¤¤¦¥¦¥©¡¼¥¥ó¥°ÍÑ¥¤¥ó¥½¡¼¥ë¤ò¡¢¼ÂºÝ¤Ë»È¤Ã¤Æ¤ß¤¿·ë²Ì¤ò¥ì¥Ó¥å¡¼¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡ª
¤è¤êÀ¨¤µ¤òÂÎ´¶¤Ç¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¥È¥é¥Ã¥É·Ï¥¹¥Ë¡¼¥«¡¼
º£²ó¡¢¡Ö¥µ¥Ý¡¼¥Æ¥£¥Ö¥ê¥Ð¥¦¥ó¥É¥¤¥ó¥½¡¼¥ë¡×¤ò2¼ïÎà¤Î¥¹¥Ë¡¼¥«¡¼¤Ë¥»¥Ã¥È¤·¤Æ»î¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢»ä¤¬¤è¤ê¸ú²ÌÅª¤À¤È´¶¤¸¤¿¤Î¤Ï¡Ö¥È¥é¥Ã¥É¥¹¥¿¥¤¥ë¤Î¥¹¥Ë¡¼¥«¡¼¡×¤Ç¤·¤¿¡£
ÃæÉß¤¤ò¼è¤ê³°¤»¤Ê¤¤¥¿¥¤¥×¤Î¸ÅÅµÅª¤Ê¥¹¥Ë¡¼¥«¡¼¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï³×·¤¤Ê¤É¤Î¾ì¹ç¡¢¤½¤ì¤Û¤ÉÃæÉß¤¼«ÂÎ¤Îµ¡Ç½¤¬¹â¤¯¤Ê¤¤¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤Ï¤º¡£¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡¢¤Þ¤¡¤³¤ì¤ÏÍ½ÁÛ¤É¤ª¤ê¡£
¥¤¥ó¥½¡¼¥ë¤ò¥»¥Ã¥È¤·¤ÆÂ¤òÆþ¤ì¤¿½Ö´Ö¡¢Íú¤¿´ÃÏ¤Î°ã¤¤¤ËÀ¼¤¬¤â¤ì¤ë¥ì¥Ù¥ë¤Ç¤¹¡£
¶á½ê¤ò·Ú¤¯Êâ¤¤¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÌÀ¤é¤«¤Ë¥¯¥Ã¥·¥ç¥óÀ¤¬°ã¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢Ä¹¤¤µ÷Î¥¤òÊâ¤¤¤Æ¤âÂÎ¢¤ËÈè¤ì¤¬Î¯¤Þ¤ê¤Ë¤¯¤¤°õ¾Ý¤Ç¤¹¡£
¤É¤ó¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë¤â¹ç¤ï¤»¤ä¤¹¤¤¥Ç¥Ã¥¥¹¥Ë¡¼¥«¡¼¤Ï¡¢»äÅª¥¹¥¿¥á¥ó¥·¥å¡¼¥º¡£»ÈÍÑÉÑÅÙ¤¬¹â¤á¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥¤¥ó¥½¡¼¥ë¤òÊÑ¤¨¤ÆËÜÅö¤ËÂçÀµ²ò¤Ç¤·¤¿¡ª
¤â¤¦°ìÂ¤Ï¥È¥ì¥Ã¥¥ó¥°¥·¥å¡¼¥º¤Ç»î¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¤³¤Á¤é¤ÏÀµÄ¾¤¢¤Þ¤ê°ã¤¤¤ò´¶¤¸¤º¡Ä¡£
¤½¤â¤½¤â¥¦¥©¡¼¥¥ó¥°ÍÑÅÓ¤ËÆÃ²½¤·¤¿¥·¥å¡¼¥º¤Ç¤¹¤·¡¢¸µ¤«¤é¥»¥Ã¥È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¥¤¥ó¥½¡¼¥ë¤âÆù¸ü¤Ç¥¯¥Ã¥·¥ç¥óÀ¤Î¹â¤¤¤â¤Î¤Ç¤·¤¿¡£¤Ê¤Î¤Ç¡¢¶á½ê¤òÊâ¤¯¥ì¥Ù¥ë¤Ç¤ÏÂç¤¤Êº¹¤¬Ê¬¤«¤ê¤Å¤é¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¥È¥ì¥Ã¥¥ó¥°¤ÎÃæ¤Ç¤â¤è¤êÄ¹µ÷Î¥¤òÊâ¤Â³¤±¤ë¤è¤¦¤Ê¥·¥Á¥å¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤Ê¤é¡¢¡Ö¥µ¥Ý¡¼¥Æ¥£¥Ö¥ê¥Ð¥¦¥ó¥É¥¤¥ó¥½¡¼¥ë¡×¤ÎÊý¤¬Èè¤ì¤òËÉ¤²¤½¤¦¤À¤È´¶¤¸¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
ÁÇºà¡ßÀß·×¤ÎÌ¯¡£Èè¤ì¤Ë¤¯¤¤4¤Ä¤ÎÍýÍ³¤È¤Ï
¡Ö¥µ¥Ý¡¼¥Æ¥£¥Ö¥ê¥Ð¥¦¥ó¥É¥¤¥ó¥½¡¼¥ë¡×¤Ë¤Ï¡¢Êâ¹Ô¤ÇÈèÏ«¤¬Î¯¤Þ¤ë¤Î¤òÍÞ¤¨¤ë¤¿¤á¡¢4¤Ä¤Îµ¡Ç½¤¬ÅëºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¤½¤Î¡°ÂÄê´¶¡ÛÎ¢ÌÌ¤ÎÀÖ¤¤ÉôÊ¬¡¦TPU¥¹¥¿¥Ó¥é¥¤¥¶¡¼¤Ï¡¢ìû¤ÈÅÚÆ§¤Þ¤º¤ò»Ù¤¨¤ë¥¢¡¼¥Á¤Ç¡¢ÍÉ¤ì¤ò·Ú¸º¡¦°ÂÄêÀ¤ò¸þ¾å
¡Ú¤½¤Î¢¾×·âµÛ¼ý¡ÛìûÉô¤ÎÀÄ¤¤ÉôÊ¬¡¦¥¢¥Ö¥¾¡¼¥Ö¤Ï¡¢ìû¤Ø¤Î¾×·â¤ò´ËÏÂ¤µ¤»¤ëÈ¿È¯ÁÇºà¤ÇÊâ¹Ô¤¬¤â¤Ã¤È³Ú¤Ë
¡Ú¤½¤Î£È¿È¯ÎÏ¡Û¹¤¤ÎÐ¤ÎÉôÊ¬¡¦¹âÈ¿È¯EVA¤Ï¡¢¿âÄ¾ÃÆÀ¡¦¶þ¶ÊÃÆÀ¤òÊ»¤»»ý¤Á¥¹¥à¡¼¥º¤Ê½³¤ê½Ð¤·¤¬²ÄÇ½
¡Ú¤½¤Î¤¥°¥ê¥Ã¥×ÀÇ½¡ÛÉ½Â¦¤Î¹âÌ©ÅÙÁ¡°Ý¡¦¥Ê¥Î¥Õ¥í¥ó¥È¤Ï¡¢À¤³¦ºÇºÙ¥¯¥é¥¹¤Î¹âÌ©ÅÙÁ¡°ÝºÎÍÑ¤Ç¡¢Æ§¤óÄ¥¤ì¤ë¡¦½Ä²£¤Ë¥º¥ì¤Ê¤¤
¤µ¤é¤Ë¡¢Ç®¤¬¤³¤â¤ê¤Ë¤¯¤¯¡¢¾ø¤ì¤Ë¤¯¤¤¡¢ÄÌµ¤À¤Ë¤âÄêÉ¾¤¢¤ê¡£¤â¤·±ø¤ì¤Æ¤â¡¢ÉÛ¤Ç¿¡¤¼è¤Ã¤Æ¥±¥¢¤¬¤Ç¤¡¢À¶·é¤µ¤òÊÝ¤Á¤ä¤¹¤¤ÁÇºà¤Ê¤Î¤âÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¡Ö¥µ¥Ý¡¼¥Æ¥£¥Ö¥ê¥Ð¥¦¥ó¥É¥¤¥ó¥½¡¼¥ë¡×¤Ê¤é¡¢Êâ¤¤ä¤¹¤¤¤«¤é¡¢Èè¤ì¤Ë¤¯¤¤¡£¤½¤·¤Æ¿´ÃÏ¤è¤µ¤¬Â³¤¯¤«¤é¡¢°ìÆüÃæ¤ò·¤¤òÍú¤¤¤Æ¤â²÷Å¬¤Ë²á¤´¤»¤Þ¤¹¡£
¥Ë¥å¡¼¥Ð¥é¥ó¥¹¡Ö¥µ¥Ý¡¼¥Æ¥£¥Ö¥ê¥Ð¥¦¥ó¥É¥¤¥ó¥½¡¼¥ë¡×¤ª¤¹¤¹¤á¥Ý¥¤¥ó¥È
¡¦ìû¤ÈÅÚÆ§¤Þ¤º¤ò»Ù¤¨¤ë¥¢¡¼¥Á¤Ç¡¢ÍÉ¤ì¤ò·Ú¸º¡¦°ÂÄêÀ¤ò¸þ¾å
¡¦ìû¤Ø¤Î¾×·â¤ò´ËÏÂ¤µ¤»¤ëÈ¿È¯ÁÇºà¤ÇÊâ¤¯¤Î¤¬¤â¤Ã¤È³Ú¤Ë¤Ê¤ë
¡¦¿âÄ¾ÃÆÀ¡¦¶þ¶ÊÃÆÀ¤òÊ»¤»»ý¤Ä¹âÈ¿È¯EVA¤Ç¥¹¥à¡¼¥º¤Ê½³¤ê½Ð¤·¤¬²ÄÇ½
¡¦À¤³¦ºÇºÙ¥¯¥é¥¹¤Î¹âÌ©ÅÙÁ¡°ÝºÎÍÑ¤Ç¡¢Æ§¤óÄ¥¤ì¤ë¡¦½Ä²£¤Ë¥º¥ì¤Ê¤¤
°ÂÄê´¶¡¢¾×·âµÛ¼ý¡¢È¿È¯ÎÏ¡¢¥°¥ê¥Ã¥×ÀÇ½¤È¤¤¤¦4¤Ä¤ÎÍ×ÁÇ¤òÍ»¹ç¤·¤¿¡Ö¥µ¥Ý¡¼¥Æ¥£¥Ö¥ê¥Ð¥¦¥ó¥É¥¤¥ó¥½¡¼¥ë¡×¤Ï¡¢ËèÆü¤Î³°½Ð¤ò¤â¤Ã¤È³Ú¤Ë¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¥Ë¥å¡¼¥Ð¥é¥ó¥¹¼Ò¤ÎËÜµ¤¤¬¥Ó¥ó¥Ó¥óÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡¢»È¤¨¤ÐÊ¬¤«¤ë¥Ï¥¤¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¤Ê¥×¥í¥À¥¯¥È¤È¤¤¤Ã¤Æ²á¸À¤Ê¤·¡£
¥Ù¥¹¥È¥»¥é¡¼¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤âÇ¼ÆÀ¤Î»Å¾å¤¬¤ê¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò»È¤Ã¤Æ¤ß¤ÆÍß¤·¤¤¤Ç¤¹¡ª
Photo: ÅÄÃæ¹¨ÏÂ
¾¦ÉÊ¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ä»ÅÍÍ¡¢²Á³Ê¡¢¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤Ê¤É¤Ï¼¹É®Åö»þ¤Î¤â¤Î¤Ç¤¹¡£ÊÑ¹¹¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£