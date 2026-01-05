

MISS MERCY

スターダストプロモーション所属の7人組ダンスボーカルグループMISS MERCY（ミスマーシー）による17thシングル「BBB（ビリビリボーン） 」が、1月5日より各音楽配信サービスでデジタルリリースされた。

MISS MERCY通算17曲目となるシングル「BBB（ビリビリボーン）」は、エネルギッシュなギターサウンドと鼓動を感じさせるビート、そして迫力ある歌声で繰り返される『ビリビリボーン』の歌詞が注目の楽曲で、振り付けは9人組“メインダンサー＆バックボーカルグループ”の超特急・ユーキが担当。MISS MERCYとして、女性グループの枠を超え、男性グループにも引けを取らないパフォーマンス力を身に着けたいという想いから、同じ事務所に所属するアーティスト集団 EBiDAN（恵比寿学園男子部）で演出プロデューサー・振付師としても活躍する超特急のユーキに振り付けをオファーし、今回のコラボが実現した。

今回の振り付けに関してユーキは、「超特急のDNAを詰め込んだ振り付けになっています」とコメント。また MISS MERCYでダンス担当のSHUKAはグループを代表して「ユーキさんらしさが詰まったものになっていて、移動やノリ方もこれまでにない感じに仕上がっています」とコメントしている。

なお、 ユーキ（超特急） が振り付けを手がけた新曲「BBB（ビリビリボーン）」は1月10日に開催予定の「MISS MERCY 6th ONEMAN LIVE “BEYOND：THE STARDUST MOON“」で初披露される予定となっている。

ユーキ（超特急）コメント

ご縁があり「BBB（ビリビリボーン） 」の振り付けを担当させていただくことになりました。超特急にも「Believe×Believe（通称ビリビリ）」という曲があるので「Believe×Believe」とは似たものにならないように意識したのと、「BBB（ビリビリボーン）」では、“これを歌って踊っているのヤバい”と感じられるような振り付けにしました。超特急のように、ダサくても、何をしていても、振り切ってやっていれば、いずれは“かっこいい”に変わる、そんな超特急のDNAを詰め込んだ振り付けになっています。

「ギャラクティック」の歌詞のところでは、 「銀河」や「広大な」といった言葉の意味から、“翼”をイメージした振りを入れています。そのあとには、“小さい想い”、“大きい想い”、“すべての想い”が徐々に壮大になっていくというイメージの振り付けになっていて、個人的にもすごく好きな振り付けになっています。

SHUKAコメント

完璧を求められる時代の中で BBB は“光と闇”をコンセプトに、人間らしい生命感を表現しています。苦手なことや自分に足りない弱い部分も受け入れて向き合いながら進化していく。「絶対に負けたくない」「変わりたい」という気持ちが込められた曲になっています。

振り入れをしていただいたユーキさんは、 1 つの動きにどんな感情や気持ちを込めるべきかまで細かく教えてくださり、その丁寧さにユーキさんのダンスのすごさを改めて感じました。HIPHOP の要素もありつつ、ユーキさんならではの表現が詰まったものになっていて、移動やノリ方もこれまでにない感じに仕上がっています！