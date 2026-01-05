東杜和（ひがし・とわ）気象予報士のお天気情報です。福岡と佐賀の天気をお伝えします。



5日の九州北部は朝から雲が広がり、弱い雨が降った時間もありました。午後は少し日差しが届きましたが、どんよりとした天気が続きました。最低気温は未明に観測し、各地とも5℃ほどとなりました。日中の最高気温は11℃前後と、この時期らしい寒さとなりました。



そんな中、福岡市東区にある海の中道海浜公園では、およそ15万本の菜の花が咲き始めています。園内の菜の花は、開花時期が異なる品種のタネを混合して栽培することで、長い期間楽しめるように工夫しているということです。ことしの開花状況は例年通りで、見頃は1月中旬から3月上旬まで続きます。





これからの天気です。6日は各地とも朝から晴れるでしょう。昼間はやや雲が広がりますが、雨が降る所はないので、洗濯物は外に干しても大丈夫です。朝の冷え込みは強まり、最低気温は内陸部を中心に0℃ほどとなるでしょう。最高気温は11℃ほどですが、冷たい北風が吹くので昼間でもひんやりとしそうです。週間予報です。この先は雲が広がりやすく、すっきりと晴れる日は少ない見通しです。6日の日差しを有効に活用してください。また、今週は寒気が小刻みに流れ込む予想で、今週後半と週明けにかけては気温が低くなりそうです。体調管理に注意してください。