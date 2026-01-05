FC東京に「橋本健人」と「橋本拳人」が在籍

百年構想リーグに向けて1月5日に始動したFC東京に、新年早々いきなり“問題”が勃発した。

FC東京は今冬の移籍市場でアルビレックス新潟からDF橋本健人を完全移籍で獲得したが、FC東京にはすでに下部組織出身のMF橋本拳人がいる。「どっちのケント」どころか、「どっちのハシモトケント」問題が出てきたのだ。

新天地での初練習を終えた橋本健は「シーズン終了後に力さん（松橋力蔵監督）から来てくれと言われたことと、自分がJ1において優勝争いをするとか、タイトルを目指すところにおいて、FC東京が提示してくれたビジョンが、自分の目指すものに一致しました。より自分の良さが出せるだろうし、タイトルを獲れるクラブになる資格があると思ったので、そこに乗ろうと思いました」と移籍を決断した理由を説明した。

FC東京には日本代表長友佑都や室屋成、バングーナガンデ佳史扶ら、実力のあるサイドバックもいる。それでも2年ぶりに共闘することになった松橋監督からは、彼らにないものを持っていると口説かれたという。

「自分の良さを分かってくれていることと、（松橋監督）本人がやりたいことは、さほど新潟の時と変わっていないと思います。プラス推進力のある選手だったり、前の力強さがある選手がかなりそろっていて、そこを見つけられる目が僕にあるとおっしゃってくれました。あと『サイドバックは柔軟性が必要だから、そこは健人ができる』『あんまり（FC東京には）いないタイプ』と言われました」

FC東京で唯一無二の武器を持つサイドバックとして期待される橋本健だが、漢字表記こそ違えど同姓同名の選手とチームメイトになった。「今、呼び名は仮で『ハシ』で通っているんですけど、ちょっと呼び名募集中って感じにしています」と笑った。表記では『橋本健』『橋本拳』で区別ができるが、ピッチ上では、そうもいかない。『ハシ』の呼び名がしっくり来ていないという橋本健は、ピッチ上で「どっちのハシモトケント」問題が深刻化する前に、新たな呼び名を獲得できるのだろうか。（河合 拓 / Taku Kawai）