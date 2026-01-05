お笑いコンビ「品川庄司」の庄司智春の妻で、元モーニング娘。の藤本美貴が５日までに自身のＹｏｕＴｕｂｅチャンネルを更新。悩める視聴者にアドバイスを送った。

視聴者からの自己肯定感が低く、明るく生きていきたいという悩みに「頑張ってほしいなぁ〜。そもそも私の中で自己肯定感が高いか低いかっていうのが頭に中にないっていうか。何？自己肯定感って？って感じ」と始めた藤本。

「むしゃくしゃしたときこそ贅沢するとかさ、いい方向に。あいつむかつくけど、わたしこんなことやっちゃってるみたいな。いい方向に向かっていけるようになるといいなって思う」とアドバイスした。

藤本の自己肯定感はどこから湧くのか聞かれると「わかんない。自己肯定感が高いとも思ったことないし低いとも思ったことないし、そもそも自己肯定感を考えたことがない」と告白。「基本的には反骨心で生きてるからじゃない？いやなことがあったら相手を傷つける自分を傷つけるとかじゃなくって、いい意味のモチベージョンであいつを見返してやれるような自分になろうっていうこと」と続けた。

「本当に止まってる暇はないの。前に進むだけ。自己肯定感を考えてる時間が無駄だから。自己肯定感が低いから、高いからって思っても別にどうにもならないから、ただただ進むだけです」とまとめた。