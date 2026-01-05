最大で9連休となった人もいたこの年末年始。皆さんはどう過ごされたでしょうか。思い出を聞きました。



大きな荷物と思い出を胸に…年末年始を新潟で過ごした人たちに話を聞きました。



〈村上市に帰省〉

「久しぶりにおじいちゃんおばあちゃんに会いに帰っていました。村上牛のすき焼きとか食べておいしかったです」



〈新潟市に帰省〉

「雪がすごいたくさんいつもより降っていました」

〈子ども〉

「雪がすごくて迷子になりそうなくらい降ってたんだよ。かまくらもつくった。たまーに新潟に行くときは降ってるからたまに遊ぶかな」





こちらのきょうだいも雪を存分に楽しんだようで…〈新潟市に帰省〉「スキー行きました。雪がきれいでした。寒かったです」親戚と過ごす楽しい時間はあっという間。また会える日を楽しみにお見送りです。〈いとこ〉「夏休み明けからずっと会ってなかったから久しぶりだった」一方、こちらは新潟市の朱鷺メッセ。毎年恒例の書道パフォーマンスを披露したのは東京学館新潟高校の書道部です。巨大な紙に書き上げられたのは「道」という字。そしてことしの干支「午」にちなんだ熟語です。新春の大仕事を終えた書道部員たち。年末年始の思い出は？〈東京学館新潟高校 書道部員〉「おもち食べました。6個かな。おばあちゃんがお雑煮つくってくれてとてもおいしかった」〈東京学館新潟高校 書道部員〉「すき焼き食べました。お母さんが準備してみんなで食べました」〈東京学館新潟高校 書道部員〉「友だちと東京と神奈川に旅行に行きました」そんな楽しい旅行中でも頭によぎったのは…〈東京学館新潟高校 書道部員〉「そういう時でも自分の中で「きょうまだ練習してないな」と字を書けないと心配になった」一方、20人の部員をまとめる部長、横山花凛さん…〈東京学館新潟高校書道部・部長 横山花凛さん〉「年末年始、熱を出しまして…部屋にいました」それでも、本番に向けてしっかり調整。チームをひとつにまとめました。Q）きょうのパフォーマンスは何点？〈東京学館新潟高校書道部・部長 横山花凛さん〉「100点です！ことしが午年ということもあって力強く前進できるような1年にできたらいいと思っています」力強く前進できる1年に…たくさんの思い出を胸に新しい年が始まりました。