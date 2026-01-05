【日高屋】松村沙友理、“ボリュームたっぷり”ラーメンに大満足「野菜もいっぱい」
松村沙友理さんが、自身のYouTubeチャンネルに、『【日高屋】日高屋の神コスパ中華 気になるメニューたくさんいただきました』という動画を投稿。松村さんが、『熱烈中華食堂日高屋』で食事を楽しむ様子が公開されました。今回は、この中で、松村さんも大満足した“ボリュームたっぷり”ラーメンをピックアップ♪
松村さんが「すごい食べたい」とコメントし、注文したメニューがこちら！
◼︎五目あんかけラーメン
日高屋 / 五目あんかけラーメン 税込720円（公式サイトへ）
たっぷり野菜と“とろ〜り”あんが絡んだ、アツアツでボリュームたっぷりのラーメン。
キャベツ、白菜、ニンジン、ブロッコリー、豚肉、海老、うずらの卵、かまぼこなど、彩り豊かな具材が入っています。
◼︎野菜もたっぷり
松村さんは、こちらのメニューが提供されると「すごい具材がいっぱい」と驚き。
そして、「ちょっと中太麺くらいですかね」と食べ始めると、「美味しい！」「なんか懐かしさがあるお味ですね」「野菜もいっぱい」「ブロッコリーも入ってますね」とコメント。
その後も、もぐもぐ美味しそうに食べ進めた松村さんは、綺麗に完食されていました！
