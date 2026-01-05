あの日、叶わなかった「5年越しの再会」です。

5年前、新型コロナウイルスの影響でリモート形式で成人式を行った世代が、改めて成人式を開きました。

3日、長崎市の出島メッセ長崎に集まった約220人の若者たち。

その表情は晴れやかで笑顔にあふれていました。

3日に開かれたのは、5年前に20歳となった世代のための5年越しの成人式「ながさき25祭フェス」です。

（ながさき25祭フェス実行委員 三藤 祐聖さん）

「5年前の成人式の時にできなかった思い出話や、5年間でそれぞれ歩んできた道のりについて、ぜひ語り合ってほしいと思います」

5年前、新型コロナウイルスの影響で成人式はリモート開催に。

仲間と直接、会うことが叶わなかったため、有志などでつくる実行委員会が再会の場をつくろうと企画しました。

（参加者）

「この会を開催してくださった委員会の皆様に感謝したい」

（参加者）

「(5年の間に)結婚して子どもが生まれて今があるという感じ。地元の友だちと楽しめればいい」

（参加者）

「県外で働いているんですけど、帰省して長崎っていいところだと思うので、長崎のために微力ながら何かできたらいいなと思う」

（ながさき25祭フェス実行委員 松本 美香 実行委員長）

「25歳なのでこれからいろんな人生を経験していく世代だと思うので、集まったことによってどんな大人になっていきたいという風に、あらためて考えたり思ったりする日になればうれしい」

会場では同じ世代のアーティストによるステージライブが行われたほか、記念撮影が出来るフォトスポットなども設けられ、参加者たちは特別な成人式を楽しんでいました。