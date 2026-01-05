最大9連休となった年末年始。

帰省や旅行を楽しまれた方も多かったのではないでしょうか。

2026年、県内の正月三が日を振り返ります。

▽2026年 美しい初日の出拝み新年スタート 初詣もにぎわう

2026年1月1日の長崎市稲佐山展望台。

午前7時20分過ぎ。

光り輝く太陽が姿をあらわし、新年の幕開けを告げました。

（大学生）

「こんなきれいな日の出を見られたから、とてもいい一年になるのではないか。大学の卒業試験があるので、合格できるように(頑張りたい)」

（中学生）

「今年も頑張ろうという気持ちになった。勉強とスポーツを両立できる1年にしたい」

（小学生）

「英検4級をとれたらいいな」

長崎市の諏訪神社には、正月三が日で約18万人が参拝。

新型コロナウイルスの収束以降、最も多くなりました。

参拝客は神前に進み、それぞれの思いを胸に手を合わせます。

（宮崎から）

「子どもたちの健康。去年から(子どもが)保育園に行き始めたから、友達と仲良くできたらいいな。旅行に行きたいね」

（佐賀から）

「4月から(大学)4年生なので、就活がうまくいくように。公務員かインフラ系の企業に入りたい」

（佐賀から）

「自分の道を自分で切り開いて、頑張ってもらいたい」

西海市から訪れた、小学4年生。兄にあこがれ、1年生からサッカーを始めたそうです。

引いたのは、勝負運のおみくじ。

（小学4年生）

「(勝ち運は)末吉。勝負に勝つ年にしたい。長崎ナンバーワンを狙っている」

▽元日とは一変 2日は雪降る寒さに 初売りには長蛇の列も…

1日の穏やかな天気から一変、2日は、未明から県内各地で雪が降りました。

稲佐山も、元日とは様変わり。

（永田拓巳アナウンサー）

「子どもたちが遊ぶ遊具にも、雪が積もっています。第一関節が埋もれるくらいの雪が積もっている」

九州北部の上空に強い寒気が流れ込み、南部や北部・五島では2日未明から3日明け方にかけて雪が降り、積雪したところもありました。

（鹿児島から）

「白銀の世界で、すごくきれいでよかった。良いものを見られた」

（鹿児島から）

「雪は、ほぼ初めてだから（見られて)嬉しい」

（長崎市から）

「2日なので事始めで、ちょっとランニングしようかと思って。長崎でめったにない風景なので新鮮」

雪が降りしきる中、長崎スタジアムシティでは “初開催のイベント” を開催。

ジップラインから放たれたボールをつかみ取る「フライング福撒き」です。

（長崎市から）

「できるだけ多くとれるように、頑張ります！」

（長崎市から）

「年女なので、福をとります！」

長崎市のアミュプラザ長崎。

2日のオープン前、新館と本館に合わせて約2200人の列ができました。

新年のお楽しみ、“初売り” です。

帰省中だという親子のお目当ては…。

（帰省中の親子）

「リンツのチョコレートを買いにきた」

210袋限定の福袋を狙って、オープンの30分前から並びました。

親子は急いで目当ての店舗に向かいますが、すでに長蛇の列が…。

（母親）

「ちょっと戸惑ってしまった」

（記者）

「整理券がもらえるかというところですよね？」

（母親）

「もらえたらいいなと思っているけど…」

並んだ結果、なんとか購入するための整理券を受け取ることができました。

（母親）

「本当はLサイズを狙っていて先に売り切れてしまったけど、2つ買えたのでよかった」

（息子）

「嬉しかった」

店内では、衣料品なども大幅値引きされ、多くの買い物客でにぎわいました。

（長崎市から）

「冬服(を買った）。毎年、お店で買っている。普段ないセール品なので満足」

（東京から）

「子どもの文具の福袋を(買った)。親が子どもを見てくれているので、親にも土産でお茶を2つ買った。大変満足している。長崎に帰ってきてよかった」

▽Uターンラッシュは3日がピーク 県内各地で新春の恒例行事

Uターンラッシュがピークを迎えた3日。

JR長崎駅には、キャリーケースやお土産を手にした人の姿が多く見られました。

（福岡へ出発）

「だんだんと兄弟も年を取ってきているのもあって、仕事はこういう感じと話ができたのも、いい思い出になった」

（見送る母親）

「大人になってきたなというので、嬉しさもあるがさみしさもある。一歩、一歩進んでいって、幸せに生きていってくれたらいい」

（名古屋へ出発）

「バレーボールをやったことが楽しかった」

（見送る祖父）

「楽しかった。毎年楽しい。健康を第一に、明るく生活してもらえれば」

（孫）

「じいちゃん、バイバイ」

3日の西九州新幹線「かもめ」の上りの乗車率は、最大で105％となりました。

水温13℃の海で行われた「寒中水泳」。

（参加者）

「冷たい！」

長崎游泳協会の恒例行事で、6歳～80歳までの50人ほどが伝統の泳法を披露しました。

（中学1年生）

「(抱負は)寒さに負けない体を作って、1年を元気に過ごすこと」

最年少の参加者は 6歳。

寒さを我慢しながら、お母さんと一緒に泳ぎました。

（6歳児）

「寒かった。クロール頑張ります」

今年の干支(えと)「午年」にちなみ、「帰馬放牛」の文字を立ち泳ぎをしながら書いて、

平和な世界を願いました。

最後は温かい豚汁を食べて、1年の健康を祈りました。

五島市でも、正月の伝統行事が行われました。

県の無形民俗文化財で、350年以上続く「獅子こま舞い」。

獅子が天狗に操られながら、笛と太鼓の音に合わせて勇壮に舞いました。

また2日の海では、地元の漁師らによる「船祝い」を開催。

赤飯や刺身、お神酒を海へ流し大漁と航海安全を祈りました。

▽2026年もナガサキから世界へ “平和の願い” 発信

被爆81年の今年も、ナガサキから “平和の願い” を発信します。

（被爆者 川野 浩一さん(85)）

「どうかいつまでも、この平和な幸せな家庭が保てるように、

三度原爆許すまじ、戦争許すまじの声を大にして、訴え続けていこうではありませんか」

元日には、被爆者や高校生ら約70人が座り込みを行いました。

（高校生平和大使 津田 凜さん）

「全国から80年目より注目されなかったとしてでも、私たちの活動を次の世代へと繋げていくことが大切」

新たな年「2026年」がスタート。

みなさんは、どんな一年にしたいですか。

（大学生）

「英語学科なので、今よりも(英語を)話せるように頑張る」

（中学生）

「立ち泳ぎを長くできるようになりたい」

（中学生）

「サッカーをやっているので、県大会ベスト4に入りたい」

（中学生）

「(サッカーの)県大会で優勝したい」

（40代）

「子どもたちも進学を控えているので、しっかり自分を律してチャレンジする年にしたい」

皆さんにとってよい一年になりますように。