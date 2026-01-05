STU48、メンバーのAI生成画像・動画について声明「法的手段を講じることも検討」 アップロード事案を確認→投稿者に警告
アイドルグループ・STU48の公式サイトが5日に更新され、メンバーに対する肖像権、パブリシティ権を侵害する事案が確認されたとして、投稿者などに警告した。
【写真】STU48公式サイトに掲載された警告全文
公式サイトには「STU48メンバーの肖像権・パブリシティ権に関するお願い」と題した文書が掲載され、「昨今、SNS等において、無許可で撮影された写真・動画の投稿、メンバーの容姿を模したAI生成画像・動画がアップロードされる事例が見受けられます」と報告した。
続けて「これらの行為は、撮影の有無に関わらず、メンバーの肖像権及びパブリシティ権を著しく侵害するものであり、運営事務局として看過できない状況にあります」とし「今後、こうした無断アップロード行為に対しては、厳しい姿勢で対処してまいります。他事務所所属メンバーに関しましても、所属事務所と連携し対応を図ります」と伝えた。
また「許可なく撮影された写真・動画、およびメンバーをモデルとしたAI生成コンテンツの投稿に関して、すでにアップロードされているものについては速やかに削除をお願いいたします」と要請。さらには「削除が確認できない場合や、悪質な加工・生成が見受けられる場合は、発信者情報開示請求等の手続きを行い、投稿者を特定した上で、法的手段を講じることも検討いたします」と警告した。
