お笑いコンビ「霜降り明星」の粗品（32）が5日に自身のYouTubeチャンネルを更新し「できちゃった結婚」について私見を語る場面があった。

今回は人気企画「1人賛否」を行うことに。最近あったネットニュースについて「偏った意見は言いたくない」とし“賛否”をまじえて持論を展開するというもので「全部コント」だとしている。

そこで「できちゃった結婚」の話題となったが、粗品は「めちゃくちゃ感謝するで」と一言。「計画性がないとか、覚悟がどうとかっていう気持ちも分かるねんけど。個人的にはいいんちゃうのって思うかな。もちろん子供がかわいそうな事態になるとかやったら、めちゃくちゃ問題があると思いますが」と語った。

また「しっかり子供を育て上げた時点では、ええがなって思うかな。そこまで叩かんでもええんちゃうかなって。たとえば、自分の両親から“できちゃった結婚なんだよ”って言われたら、俺うれしいもんな。子供目線からしたら、生まない選択をする方ももちろんいるわけで。自分が生まれてきたことには感謝するから」と私見を展開していた。