自然のなかで心を落ち着かせる！日々の疲れを癒す「自然スポット」とは？
青い海を一望したり、緑に囲まれた空間で自然に触れてみたり...デジタルの世界から少し離れてみると、心や体もスッと軽くなるはず♡ そこで今回は、おしゃれガールによる「自然の中で心を落ち着かせる方法」を教えてもらいました。疲れを癒したいコにおすすめの自然スポットって？
Check! 絶景に触れ、季節を感じる
あゆかさん（専門学生・23才）
「自然豊かな場所へ行くと、季節ごとに違う表情に出会えるのが魅力。四季を楽しみながら心が動いた瞬間をカメラで残す。その一枚一枚が、あとで振り返ってもあたたかくて思い出になるんです」
山の景色と澄んだ空気に歩くだけで心軽くなる上高地
水の色が場所で変化する神秘的な五色沼
Check! ふらっと海へ、夕日を眺める
Yukaさん（Churaディレクター・26才）
Instagram：@yuka__lia
「沖縄出身だから、海に行くと癒されます。海や自然のそばにいると、心がふっと軽くなる感覚が好き。
特にサンセットの時間は色や空気がゆっくり変わっていくので“今日もいい1日だったな”とやさしくリセットしてくれます」
ZHYVAGO COFFEEで買ったドリンク片手に
夕日に照らされて一瞬で表情を変えるよ
Check! 自然のなかのサウナ
吉田恵里香さん（会社員・25才）
Instagram：@02929___
「サウナに行ったり、ゆったりした時間を過ごすのが好き。特に山と川に囲まれた誰もいない空間でのサウナは、自然の音が聞こえてきてすごく癒されました。親しい人とぜひ♡」
開放的な空間で芯から体を温める
サウナを出て風にあたる外気浴が格別
Check! 雪景色のなかで乗馬
半澤青空さん（大学3年）
Instagram：@___31sr_
「幼い頃に乗馬をしたことがあり、オトナになってふと『また乗りたい』と思って実現。お馬さんの吐く白い息が見えたり、マイペースなコが少しうとうとしていたりして、癒されます♡」
海道で出会ったお馬さん♡
文／柿沼奈々子、草野咲来