自然のなかで心を落ち着かせる！日々の疲れを癒す「自然スポット」とは？

青い海を一望したり、緑に囲まれた空間で自然に触れてみたり...デジタルの世界から少し離れてみると、心や体もスッと軽くなるはず♡ そこで今回は、おしゃれガールによる「自然の中で心を落ち着かせる方法」を教えてもらいました。疲れを癒したいコにおすすめの自然スポットって？

自然のなかで心を落ち着かせる 青い海を一望したり、緑に囲まれた空間で自然に触れてみたり。 デジタルの世界から少し離れてみると、心や体もスッと軽くなるはず♡

Check! 絶景に触れ、季節を感じる あゆかさん（専門学生・23才） Instagram：@aaaayu___14 「自然豊かな場所へ行くと、季節ごとに違う表情に出会えるのが魅力。四季を楽しみながら心が動いた瞬間をカメラで残す。その一枚一枚が、あとで振り返ってもあたたかくて思い出になるんです」 山の景色と澄んだ空気に歩くだけで心軽くなる上高地 水の色が場所で変化する神秘的な五色沼

Check! ふらっと海へ、夕日を眺める Yukaさん（Churaディレクター・26才） Instagram：@yuka__lia 「沖縄出身だから、海に行くと癒されます。海や自然のそばにいると、心がふっと軽くなる感覚が好き。 特にサンセットの時間は色や空気がゆっくり変わっていくので“今日もいい1日だったな”とやさしくリセットしてくれます」 ZHYVAGO COFFEEで買ったドリンク片手に 夕日に照らされて一瞬で表情を変えるよ

Check! 自然のなかのサウナ 吉田恵里香さん（会社員・25才） Instagram：@02929___ 「サウナに行ったり、ゆったりした時間を過ごすのが好き。特に山と川に囲まれた誰もいない空間でのサウナは、自然の音が聞こえてきてすごく癒されました。親しい人とぜひ♡」 開放的な空間で芯から体を温める サウナを出て風にあたる外気浴が格別

Check! 雪景色のなかで乗馬 半澤青空さん（大学3年） Instagram：@___31sr_ 「幼い頃に乗馬をしたことがあり、オトナになってふと『また乗りたい』と思って実現。お馬さんの吐く白い息が見えたり、マイペースなコが少しうとうとしていたりして、癒されます♡」 海道で出会ったお馬さん♡ 文／柿沼奈々子、草野咲来