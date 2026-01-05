能登半島地震の発生から元日で2年となりました。富山県内の被災地で暮らす人々が、新年に寄せる願いとは。各地の表情をお伝えします。



高岡市伏木地区を見渡す伏木神社です。



地震から2年の元日。多くの人が、今年1年の無事と復興を願いました。



武道優美子キャスター

「毎年ここにいらっしゃる？」

「そうですね、はい。復興に向けている人もおられるので、早く良くなるといいなと思います」





「この地域のみんなで協力して、少しでも盛り上げていければと思っています」能登半島地震による液状化で、大きな被害を受けた伏木地区。液状化防止対策の実証実験は今年、始まる見通しです。一方、液状化した地域では、この2年間で135世帯が地域の外に転出しました。全体の4分の1以上にあたり、地域の暮らしに与えた影響が浮き彫りになっています。「昔は港町ということで活気がありましたもんね。早く正常なね、年を迎えられるように願ってますわ」武道優美子キャスター「氷見市北大町です。地震の前、この通り沿いには住宅や商店がびっしりと建ち並んでいましたが、地震の後、建物の解体が進み、今はこのように景色が一変しています」「ご無沙汰しております」田畑一さん、77歳です。北大町にあった自宅は全壊して、公費で解体されました。普段は小矢部市の「みなし仮設住宅」で暮らしていますが、この正月は、息子夫婦が住んでいた北大町の住宅で過ごしています。この家も地震で半壊しましたが…田畑一さん「年いってから、全然知らない所に行っても付き合いないですし、ここなら（夫婦）2人とも町内の老人会の行事に参加したり、コミュニケーションといいますか、非常にいいんですけども」一時は、付近で建設が始まった災害公営住宅への入居も考えました。しかし、住み慣れた土地で暮らしたいと、半壊した住宅を直して住むことを決めました。田畑一さん「今年の運勢、おみくじつまんだら大吉やったもんで、持ってきました。今年ここでうまくいかないかなと思って。（時間が経つにつれて）なんかせんなんような気持ちになっておりますわ」元日の高岡市吉久地区です。液状化の被害が大きく、家と道路の間に生じた50センチ余りの段差が今も残っています。2年前に地震が起きた午後4時すぎ。この通りに住む串岡弘昭さんが思いをはせたのは…串岡弘昭さん「わずか1分の地震がこんなにも人生を変えて。人生ってのは思いもかけないことが起こるんだな、ということを、つくづくと今思うところですね」この段差は、今年半ばには解消される見通しです。串岡さんは、平穏な暮らしを取り戻したいと願っています。串岡弘昭さん「現実に、もうあと1年で多くのインフラが整備されますので、ここでまた住んでいこうという思いが強くなっているという思いですね」「みなさん、あけましておめでとうございます」今月3日、氷見市北部の姿地区では、新年の地区総会が開かれました。姿地区では、地震で多くの家が倒壊し、今は至る所に更地が広がっています。57あった世帯のうち地震の後、17世帯が集落を離れました。今も地区に住み続ける人たちは。姿地区に住む人「気持ちとしてはやっと落ち着いたかな。1軒でも1人でも、家に帰ってこられたらいいなと思うけど、今の状態から見たらそれも無理なのかなって思ったりもする」記者「率直に、一言で言うとどんな2年でしたか」姿地区に住む人「まあ、大変な2年には間違いないですけど、そんな中でも残った人はそれぞれにみんな頑張ってるから。そんな若い人もいないですし、そういう中でやから、難しいんですよ」姿地区では今年、富山大学の学生たちのアイデアをもとに、虻が島越しの立山連峰を望むテラスが整備される方針です。山本譲治区長「県外の方、他から回ってこられた方が、『ここ景色いいね』と言って、そこで休憩できるところを作ろうかと思ってます」被災地の復興はまだ道半ばです。地域の日常をどう取り戻していくのか。地震から2年、被災地の人々が願いを込める正月です。姿地区に住む人「あっという間に2年経ったね。残っている者同士がお互いに声をかけ合って、こうやってコミュニケーションを取る、これが大事なんですよ」