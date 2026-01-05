º£Ç¯¤âÊª²Á¹â¡©°ìÈÖ¥Þ¥°¥í¤Ï5²¯±ßÄ¶¤ÇÍî»¥¡¡°ìÊý¡¢ÌîºÚµÍ¤áÊüÂê100±ß¤Ë¹ÔÎó¡¡¥³¥á¤Ï¡ÖÃÍ²¼¤²Í½ÁÛ¡×Íñ¤Ï¡Ö¤³¤Î»þ´ü¤ªÇã¤¤ÆÀ¡×
5Æü¡¢¿ÀÆàÀî¡¦Àîºê»Ô¤Î³¹Ãæ¤Ë¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¶Ã¤¤Î¸÷·Ê¡£
Æ»Ï©¤òïèÊâ¡Ê¤«¤Ã¤Ý¡Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¶á¤¯¤ÎÂç³Ø¤Ç»ô°é¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÇÏ½ÑÉô¤ÎÇÏ¡£
¤±¤¬¤â¤Ê¤¯¡¢¼«¤é¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹¤ËÌá¤Ã¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¸á¡Ê¤¦¤Þ¡ËÇ¯¡¢¤½¤ì¤â60Ç¯¤Ë°ìÅÙ¤È¤¤¤¦Êº¸á¡Ê¤Ò¤Î¤¨¤¦¤Þ¡Ë¤Î2026Ç¯¡£
¤³¤Î¸÷·Ê¤Ï²¿¤«¤ÎÁ°Ãû¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡Ö¡ØÊº¡Ê¤Ò¤Î¤¨¡Ë¡Ù¤¬ÂÀÍÛ¤Ç¡Ø¸á¡Ù¤ÏÍªµ×¤ÎÂçÃÏ¤òÉ½¤·¤Æ¡¢¤½¤Î¥³¥ó¥Ó¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¤Ï¡ÈºÇ¶¯¡É¡×¤È¤¤¤¦ÊÒ»³ºâÌ³Áê¤Î¤¢¤¤¤µ¤Ä¤Ç»Ï¤Þ¤Ã¤¿2026Ç¯¤ÎÂçÈ¯²ñ¡£
¥¢¥á¥ê¥«¡¦¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤Î¥Ù¥Í¥º¥¨¥é¤Ç¤Î·³»öºîÀï¤È¤¤¤¦¥Ë¥å¡¼¥¹¤¬¤¢¤ëÃæ¤Ç¤â¡¢Æü·ÐÊ¿¶Ñ³ô²Á¤Ï°ì»þ¡¢1600±ß°Ê¾å¤â¾å¾º¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤ó¤Ê·Êµ¤¤Î¤¤¤¤ÏÃ¤Ï¡¢Ë½§»Ô¾ì¤Î½é¶¥¤ê¤Ç¤â¡£
ÀÄ¿¹¡¦Âç´Ö»º¤Î°ìÈÖ¥Þ¥°¥í¤ò¶¥¤êÍî¤È¤·¤¿¡¢¡Ö¤¹¤·¤¶¤ó¤Þ¤¤¡×¤ò±¿±Ä¤¹¤ë´îÂåÂ¼¤ÎÌ¾Êª¼ÒÄ¹¤Ï6Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÍî»¥¤ËËþÌÌ¤Î¾Ð´é¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤Î¶â³Û¤Ï°Õ³°¤À¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
´îÂåÂ¼¡¦ÌÚÂ¼À¶¼ÒÄ¹¤¬¡Ö5²¯1030Ëü±ß¡£¤â¤¦¤Á¤ç¤Ã¤È¼êÁ°¤Ç¤¢¤ì¡ÊÍî»¥¡Ë¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¿¤±¤É¤Í¡£ÂçÊÑ¤Ç¤¹¤è¡¢¤³¤ì¤«¤é»ñ¶â·«¤ê¤¬¡Ä¡×¤ÈÏÃ¤¹¤è¤¦¤Ë¡¢2025Ç¯¤«¤é¤Ï3²¯±ß°Ê¾å¡¢¥³¥í¥Ê²Ò¤Î2022Ç¯¤ÈÈæ³Ó¤¹¤ë¤È¼Â¤Ë30ÇÜ¤â¤Î²Á³Ê¤òÉÕ¤±¡¢µÏ¿¤¬»Ä¤ë1999Ç¯°ÊÍè¡¢²áµîºÇ¹â¤ÎÍî»¥³Û¤òµÏ¿¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
Í½ÁÛ³°¤Î¹âÃÍ¤Ë¤Ü¤¦¤¼¤ó¤È¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢243kg¤Î¡È°ìÈÖ¥Þ¥°¥í¡É¤òÄà¤ê¾å¤²¤¿Åö¿Í¤¿¤Á¤Ç¤¹¡£
¡È°ìÈÖ¥Þ¥°¥í¡É¤òÄà¤Ã¤¿°ËÆ£Ë°ì¤µ¤ó¡Ê60¡Ë¡§
Á´Á³¥Ô¥ó¤È¤³¤Ê¤¤¤·¡¢¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤â¤«¤±Î¥¤ì¤¿¶â³Û¤Ê¤Î¤Ç¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤â¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤Æ¡£²¿¤Ë»È¤¤¤¿¤¤¤È¤«Á´Á³¤â¤¦¡¢²¿¤âÍ¯¤¤¤Æ¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
¤½¤ó¤Ê°ìÈÖ¥Þ¥°¥í¤ÏÁáÂ®¡¢¿¦¿Í¤Î¼ê¤Ç°®¤é¤ì¡¢¸÷¤êµ±¤¯¤Ò¤ÈÉÊ¤Ë¡£
ÀÖ¿È¤Ç1´Ó437±ß¡¢Âç¥È¥í¤Ê¤é657±ß¤Î¡È5²¯±ß¥Þ¥°¥í¡É¡£
¥Þ¥°¥í¤ò¿©¤Ù¤¿¿Í¤«¤é¤Ï¡Ö¤¹¤´¤¯ÎÉ¤¤»é¡Ä¤È¤í¤±¤ë¡×¡Ö°ìÃÊ¤ÈÈôÌö¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤ÊÇ¯¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¡¢¤³¤Î5²¯±ß¥Þ¥°¥í¤ò¿©¤Ù¤ë¤È¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬Ê¹¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
2026Ç¯¤Î¥¹¥¿¡¼¥È¤Ï²¿¤«¤È·Êµ¤¤¬¤¤¤¤¾ì½ê¤¬ÌÜÎ©¤Á¤Þ¤¹¤¬¡¢¤ªÆÀ¤Ë²ÈÂ²¤Ç³Ú¤·¤á¤ë¾ì½ê¤â¤â¤Á¤í¤ó¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ÖÌîºÚµÍ¤áÊüÂê¡×¤ÎÊ¸»ú¤¬Ìö¤ë¤Î¤Ï¡¢Åìµþ¡¦Î©Àî»Ô¤Î¶¥ÎØ¾ì¡£
ÃÏ°è¤Î¿Í¡¹¤Ë²ÈÂ²¤Ç³Ú¤·¤ó¤Ç¤â¤é¤¦ÌÜÅª¤Ç¡¢100±ß¤â¤·¤¯¤Ï100±ß¤ÎÅêÉ¼·ô¤Ç»²²Ã¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
3¿ÍÊ¬¤Ç¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÌîºÚ¤òÂÞ¤ËµÍ¤á¤¿¿Æ»Ò¤Ï¡¢¡ÖÂ©»Ò¤¬»öÁ°¤Ë¡Ø´Ý¤¤¤â¤Î¤ò²¼¤ËÆþ¤ì¤¿Êý¤¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤Æþ¤ë¡Ù¤ÈÄ´¤Ù¤Æ¥³¥Ä¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£1000±ß¤ÏÀäÂÐÄ¶¤¨¤Á¤ã¤¦¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¡¢º£¤À¤Ã¤¿¤é¡£»Ò¤É¤â¤¬À®Ä¹¤¹¤ë¤Ë¤Ä¤ì¤Æ¿©¤Ù¤ëÎÌÁý¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¡ÊÊª²Á¤¬¡Ë°Â¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È½õ¤«¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¤Ï¤Ê¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Ç¯¤¬ÌÀ¤±¤Æ¤â¡¢¤ä¤Ï¤êµ¤¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤ÏÊª²Á¹â¤Î¹ÔÊý¡£
¿·Ç¯¤ÎÇã¤¤½Ð¤·µÒ¤Ç¤Ë¤®¤ï¤¦¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤Ç¤Ï¡¢Âç¤¤ÊÇòºÚ¤¬1¶ÌÀÇ¹þ¤ß195±ß¤ÇÇä¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö·ë¹½¤·¤Ã¤«¤ê¤·¤Æ¤ë¤«¤éÇã¤ª¤¦¤«¤Ê¤È¡×¤ÈÏÃ¤¹µÒ¤Ïº£Æü¡¢¤ªÆé¤ò¤¹¤ëÍ½Äê¤À¤È¤«¡£
ÇòºÚ¡¢¤½¤·¤Æ¤ªÆ¦Éå¤Î²Á³Ê¤Ë¤ÏËþÂ¤·¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢¹â¤«¤Ã¤¿¥Í¥®¤ÏÄü¤á¡¢¥¨¥Î¥¤â1Â«¤Ç²æËý¡£
Æ¬¤òÇº¤Þ¤»¤ëÆü¡¹¤Ï2026Ç¯¤âÂ³¤¤½¤¦¤À¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤ÎÃ´Åö¼Ô¤Ï2026Ç¯¡¢ÃÍ²¼¤²¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤ë¾¦ÉÊ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ªÊÆ¤òµó¤²¤Þ¤¹¡£
¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥»¥ë¥·¥ªÏÂÅÄÄ®Å¹ ¿©ÉÊ¥Ð¥¤¥ä¡¼¡¦µ×ÊÝÅÄ¹ÀÆó¤µ¤ó¡§
´ØÅì¤Î»ºÃÏ¤Î¤ªÊÆ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢5kg¤ÇÊ¿¶Ñ300±ß¤¯¤é¤¤¡¢º£¤Þ¤Ç¤è¤ê¤â°Â¤¯ÈÎÇä¤Ç¤¤ë·Á¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¡£¡ÊÌä²°¤«¤é¡ËËÜÅö¤Ëº£Æü¤Îº£Æü¡¢¸áÁ°Ãæ¤ËÃÍ²¼¤²¤Î¸«ÀÑ¤â¤ê¤¬ÆÏ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡£
¤Þ¤¿¡¢¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¢¥¥À¥¤¤Î½©ÍÕ¹°Æ»¼ÒÄ¹¤Ï¡¢¿·Ç¯¤Îº£¤Î»þ´ü¤À¤±¤Ë¸Â¤êÍñ¤¬¤ªÇã¤¤ÆÀ¤À¤È¤¤¤¤¡¢ÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÇ¯ËöÇ¯»Ï¤ÇÎ®ÄÌ¤¬»ß¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë»þ´ü¤¬¤¢¤ë¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¤â¥¿¥Þ¥´¤ò»º¤ßÂ³¤±¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¢¤ëÄøÅÙºß¸Ë¤ò¤µ¤Ð¤¯¤¿¤á¤Ë°Â¤¯ÈÎÇä¤¹¤ë¡×¤ÈÏÃ¤·¤Þ¤·¤¿¡£