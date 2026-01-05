毎日つけたくなる定番感！デイリー使いにちょうどいい【シチズン】の腕時計がAmazonでチェック可能
アウトドアでも大活躍間違いなし!【シチズン】の腕時計がAmazonに登場!
10年以上愛されるプロマスターのロングセラーモデル。本格ダイバーズウォッチでありながら、タウン使用にも適したサイズ感。一度フル充電すれば、光のないところでも長時間動き続けるので、定期的な電池交換は必要ない。
シチズンのプロマスターは、耐久性と機能性に特化したプロフェッショナルウオッチだ。
定期的な電池交換が要らない光発電エコ・ドライブでわずかな太陽光や光を電気に変換。水仕事から潜水まで頼れる防水性能のほかにも、夜光、日付表示など本格マリンスポーツだけでなく、ビジネスシーンや普段使いにも便利。
長くお使い頂きたいという思いから耐久性の向上性を追求。200メートル潜水用防水の他に、耐磁１種などありとあらゆるシーンから時計を守ってくれる。
