寒い季節の定番候補！【デロンギ】部屋全体を包むやさしい暖かさのヒーターがAmazon販売中
無風だから乾燥する冬にも心強い！【デロンギ】のヒーターがAmazonに登場!
デロンギヒーターは輻射熱（太陽が地球に熱を伝える方式）と自然対流（暖かい物体の周辺空気が上昇気流で自然に上に上がっていく方式）を使って部屋全体を暖める。放熱板からの遠赤外線が床・壁・天井に伝わることで熱を伝え、部屋の隅々まで暖かく、さらに暖められた壁や天井からも二次的な輻射熱が出ることで部屋中が穏やかな暖かさに包まれる。
デロンギヒーターは肌の水分量をしっかりキープ。乾燥による喉の痛みもなく、快適にすごせる。
室内のホコリやハウスダスト、ペットの体毛などを巻き上げることがない。発火、燃焼もないため、空気を汚さない。
輻射熱暖房だから、5分程度の換気を行っても体感温度はほとんど変わらず、暖かいまま。
設定温度（10〜28℃）、電力レベル（3段階）、タイマー運転（ONまたはOFFまでの時間を選択）、チャイルドロック、ディスプレイの明るさなどをデジタルで操作できる。
