ナンバープレートで地元愛を感じる「新潟県の地名」ランキング！ 「上越」を抑えた同率1位は？【2025年調査】
地名はただの住所ではなく、その地域の歴史や文化を映すアイコンでもあります。ナンバープレートに刻まれた地名を見ることで、親近感や郷愁を覚える場面も少なくありません。
All About ニュース編集部は11月25〜26日の期間、全国10〜60代の男女250人を対象に「地元愛を感じるナンバープレート」に関するアンケート調査を実施しました。今回はその中から「ナンバープレートで地元愛を感じる新潟県の地名」ランキングを紹介します！
【3位までの全ランキング結果を見る】
3位：上越／71票3位にランクインしたのは、上越です。県南西部に位置し、人口規模は県内トップ3。上信越自動車道や北陸自動車道など、車でのアクセスも至便です。
図柄入りナンバープレートも交付しており、名産のヒスイや象徴である桜、妙高山、日本海のほか、上杉謙信公も描かれています。
回答者からは「地元だけでなく地域全部を愛している感じがするから」（40代男性／神奈川県）、「新幹線アピールができるから」（30代女性／神奈川県）、「地元の人が多そう」（30代女性／佐賀県）といったコメントが寄せられています。
同率1位：長岡／99票同率1位、1つ目は長岡です。県中央に位置し、日本一長い信濃川が流れる新潟第二の都市。
酒造と花火大会が有名で、例年8月に開催される「長岡まつり大花火大会」は多彩な演出が見どころです。また、長岡ナンバーは、色とりどりの花火がデザインされた図柄入りナンバープレートが交付されます。
回答コメントでは「花火を誇りに思っていると聞いたから」（30代男性／静岡県）、「なんとなく郷土愛が強そうだから」（40代女性／静岡県）、「旧藩名と同じで良いと感じるから」（10代男性／愛知県）などの声が集まりました。
同率1位：新潟／99票同率1位、2つ目は新潟です。新潟県の中心地で、米や野菜など農畜産物の一大産地として知られています。
県のシンボルで特別天然記念物にも指定されている朱鷺（とき）と、信濃川に架かる「萬代（ばんだい）橋」があしらわれた図柄入りナンバープレートも必見です。
回答者からは「万代・古町の街並み 新潟港 ラーメン・お米文化 県全体の“新潟プライド”が詰まった王道ナンバー」（50代男性／神奈川県）、「県を代表する名前だから」（40代女性／鹿児島県）、「お米やお酒がおいしくて愛されているから」（40代女性／兵庫県）といったコメントが寄せられています。
※回答コメントは原文ママです
(文:くま なかこ)