習近平主席、アイルランドのマーティン首相と会談―中国

中国の習近平国家主席は1月5日午前、北京の人民大会堂で、中国を公式訪問中のアイルランドのマーティン首相と会談しました。

習主席は「両国が2012年に互恵的戦略パートナーシップを樹立して以来、2国間の貿易額は4倍に増え、相互の投資はバランスよく発展し、両国国民は互いに尊重し合い、平等に接し、互恵ウィンウィンを実現してきた。これは中国とアイルランドの関係が長期的かつ安定して発展してきた貴重な経験であり、双方は共にこれを継承し、発揚していかなければならない」として、中国はアイルランドとの戦略的意思疎通を強化し、政治的相互信頼を深め、実務協力を拡大し、両国国民のために福祉を図り、中国とEUとの関係に原動力を加えたいと考えているとしました。

習主席は「中国とアイルランドはいずれも多国間主義を支持し、国際的な公平・正義を提唱しており、国際問題において協調・協力を強化し、国連の権威を共に擁護し、グローバルガバナンス体制がより公正かつ合理的な方向に発展するよう推進しなければならない」と強調しました。

マーティン首相は「アイルランドと中国の間には深く長い友情があり、両国の経済貿易協力は絶えず強化され、人文交流は日増しに緊密化している。アイルランドは一つの中国の政策を揺るぎなく実行し、両国の互恵的戦略パートナーシップの強化と発展に力を注ぎ、中国と貿易、投資、科学技術、バイオテクノロジー・医薬、再生可能エネルギー、人工知能、教育などの分野での協力を深めていきたい」として、「いかなる国際紛争の解決においても国際法を順守しなければならない。アイルランドは中国との緊密な意思疎通と協調を維持し、国際法を守り、自由開放貿易を堅持し、世界の繁栄と安定を促進したい」と述べました。（提供/CRI）