Image: Raymond Wong / Gizmodo US

毎年、年明けすぐにラスベガスで開催されるCES、世界最大のテック見本市です。

現地参加中の米Gizmodoが、CES 2026におけるSamsung（サムスン）の目玉とも言える三つ折りスマホ「Galaxy Z Trifold」を触ってきました。短いデモタイムではあったものの、触った第一印象としては「期待してたより、コレ、ずっといいぞ！」です。

以下、米Gizmodoのハンズオン感想です。

サムスンの三つ折り、Galaxy Z Trifoldってどうなのかなーって、なんとなく不安視してたんですよね。三つ折りでもスマホはスマホなわけで、だとすると携帯電話としてはゴツすぎるんじゃないかって。10インチのタブレットサイズを手にするために、その分厚さやゴツさや重さを我慢できるのかって。ヒンジが2つもあるってどうなの？って。

結論、心配する必要なかった。多少の分厚さ・ゴツさは気にならないよさがある！

待ち望んでいた折りたたみスマホ

CES 2026で、Z Trifoldに触ってきました。すでに韓国では昨年12月に約2,400ドル（約36万円）で先行発売済み。当然、サムスン史上最も大きな折りたたみスマホであり、外側のカバーディスプレイは6.5インチ、開いた時のメインディスプレイは10インチ。マルチタスクもゲームや映画などのエンタメも、より大きなスペース（画面）で楽しむことができます。

手にするとわかります。「あ、ずっと待ってた折りたたみはこれだったんだ…」って。ポケットに入るミニ画面じゃないタブレット、これだ！

10インチのZ Trifoldはしっかりがっつりと大きい。これ、通常折りたたみスマホ＝2つ折りのSamsung Z Fold7やPixel 10 Pro Foldではなかった感情です。YouTube動画を視聴してみたのですが、感覚としてはiPadで見ている気分。ウェブ観覧（ネット記事）も、当然スペースがあるので見やすい、読みやすい。DeXモードを使うと、複数アプリ起動、ウィンドウリサイズも簡単で、大袈裟じゃなくてデスクトップな気分。デモ会場では、ワイヤレスのキーボードやマウスがなかったものの、それがあればノートPCやタブレットの代替になる日も十分ありそうです。

三つ折りすると、当然そこそこ厚いものの、開いたタブレットモードは薄い。本当に薄い。激薄。薄いけどおっかなびっくりな脆さは感じません。デモ端末なので、がっつり力を入れるのは当然ダメですが、かるーくグイっとしてみたものの不安は感じませんでした。むしろ頑丈そうと思えるまである。

折りたたみのシワが目立たない

2つのヒンジがある折り目部分、そのシワが非常に目立たない。他のサムスン折りたたみより目立たないと思います。これ、デモ用の新品端末ゆえのまだあまり折りたたまれていない状態だからなのか、使うにつれて折り目が目立ってくるのかは現時点では謎。とはいえサムスン曰く、折り目がより目立たなくなっているのは絶対だそう。折りたたみを扱う上で、端末のカーボンファイバーぽい仕上げもグリップ感があって好印象でした。

三つ折りの不安はないが、スマホとして完璧ではない

三つ折りという点では、僕の不安要素を一層したものの、スマホとして完璧かというとそうでもない。気になったのは、開いて使うときにカバーディスプレイに指紋がつきやすいこと。どうしても指が触れてしまうので。スマホクロス持ち歩きたくなるくらいには指紋ベタベタが目立ちます。あとはバッテリー。搭載バッテリーは5,600mAhで大きいのは大きいのですが、折りたたみではないスマホ、大容量バッテリーもウリにするOnePlusのフラッグシップOnePlus 15なんて7,000mAhですからね。もう少し欲しかったと言ってもバチは当たらないはず。

価格が気になるが…。欲しくなっちゃう

消費者にとって一番高いハードルとなるだろうことは、やはり価格。グローバル・各国での価格はまだ発表されていないものの、韓国の価格そのままだとざっくり2,400ドル（約36万円）あたり。Z Fold 7の2,000ドルも高額スマホなので、10インチになる仕様にどれだけの人が予算を上乗せできるのか…、そこはわかりません。

一方で、実際に触ってわかったのは、予想したよりも、期待したよりもGalaxy Z Trifoldがいいこと。仕上がっていたこと。サムスンが7年かけて培ってきたZ Fold/ ZFlipのノウハウがしっかり活きていると感じました。

…このハンズオンを経て、めちゃくちゃGalaxy Z Trifoldが欲しくなっている僕がいます。エンタメ充実サイズの画面、さらに仕事もできる画面をポケットに入れて持ち運べるって最高なんだが…。あー、欲しいなー。