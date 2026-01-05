

『週刊プレイボーイ』のグラビアに登場したちとせよしの





アイドルグループ「あまいものつめあわせ」のピンク担当で、95cmのHカップバストを武器にグラビアアイドルとしても第一線で活躍中のちとせよしのちゃんが、1月5日（月）発売『週刊プレイボーイ3・4合併号』のグラビアに登場。今回は限界を突破して、超SEXYに魅了する！

【衝撃の衣装で限界突破】

――よしのちゃん、ソロでは約11ヵ月ぶりの週プレの登場になります。今回のグラビアは衣装がかなりスゴかったですね。

ちとせ 長くグラビアをやっていると、だいたいの衣装は着たかなーと思っていたんですけど、今回はどれも新鮮なものばかり。

特にキラキラの衣装は、こんなものがあるんだって感動したのと同時に、どうやって着るんだろうって思いました（笑）。グラビアのタイトルが「限界突破」でしたが、まさにそのとおりでした。

――アイドルグループ「あまいものつめあわせ」のメンバーとしても活躍中。今回の姿を見たらファンは驚くかもしれないですね。

ちとせ アイドルとしてステージに立っている私とは雰囲気が違うので、ギャップも見せられたんじゃないかなと。

――相変わらずHカップは迫力満点です。

ちとせ グラビアの撮影前はなるべく食べるようにしているんです。ステージでのダンスやレッスン、それとキックボクシングをやっているので、けっこうカラダは引き締まっていて。

でも、グラビアでは女性らしさが欲しいから、お肉をつけたくて。まぁ、もともと大食いなので、油断していると太っちゃうんですけど（笑）。

――2018年にグラビアデビュー。高校卒業後、佐賀の鉄工所で働いていたことは有名ですが、当時の自分からしたら、今の姿を想像できたでしょうか。

ちとせ いえ、まったく！ そもそも25歳くらいで結婚して子供産んで育てるっていうのが当たり前だと思っていましたから。ありがたいことに、今もグラビアを続けられていて、アイドルもやらせてもらっている。本当に感謝しかないです。

グラビアだって、鉄工所のときとは真逆ですからね。上下とも作業着で、安全靴を履いてカラダを完全にガードしていましたから（笑）。

――よしのちゃんって定期的にバズっていますよね。有村架純さんに似ているグラドルとして話題になり、大食いハンター、筋トレ女子としてSNSでバズって。YouTubeチャンネルの登録者数も30万人以上います。

ちとせ 佐賀の田舎娘だったのに、振り返ると不思議な人生だなと（笑）。もともとカラダを動かすのは好きで、家から高校まで片道13kmの道のりを毎日自転車で通っていました。

筋トレ動画やグラビア動画はもちろん、そのほかにもYouTubeの投稿を今年はもっと増やしていこうと思っているんです。あと、佐賀県に関わる仕事をもっと増やしたいです。

――昨年末のことですが、品川駅のコンコースにあるサイネージ広告にガッツリ出ていましたよね。無数にあるモニターによしのちゃんが出ていて。

ちとせ 佐賀県企業立地課のCMに出させてもらったんです。あと、地元・ 神埼市の市長さんと対談して、広報誌の表紙も飾りました。そういうところで私を知って名前をネットで検索したら、水着姿ばかり出てきてビックリしちゃうんじゃないかな（笑）。

――確かにそうですよね（笑）。

ちとせ 佐賀県は本当にいい所で、東京で暮らすようになって、よりその魅力に気づかされるようになりました。高い建物がないから空が広いですし、ごはんは海鮮はもちろん、お肉も佐賀牛などがあってとにかくおいしい。もっともっと佐賀県のことを発信できるようになりたいです。

――年始めということで、今年の目標を教えてください。

ちとせ 今年は勉強をする年にしたいなって思っています。応援してくれる海外の方も多いので、英語でコミュニケーションを取れるようになりたくて。

あとは24年に音楽でソロデビューもできたので、アイドルグループとともにそっちも頑張っていきたいです。グラビアに関しては、もっと雑誌の表紙を飾りたい。週プレさん、よろしくお願いします！

