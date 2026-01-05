¡Ö¤Ø¡¼¡¼¡¼!¡×¡ÖÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×ÁíÍýÂç¿Ã¤ÎÁ¾Â¹¡Äà²ÚÎï¤Ê¤ë°ì²ÈáÃøÌ¾¤Ê»Ð¤È¥ì¥¢2¥·¥ç¥Ã¥È¤Î°ÂÆ£¥µ¥¯¥é¤ËÈ¿¶Á¡Ö¤¢¤é¡¢¤ª»Ð¤Á¤ã¤ó¤È¡Á!¡×¡Ö¹âµé´¶¤¢¤Õ¤ì¤ë±Ç²è´Û¡×
¡ÖCHANEL¤Î¥Ý¥Ã¥×¥³¡¼¥ó¤Ê¤ó¤Æ¤¢¤ë¤ó¤À¡×
¡¡Á¾ÁÄÉã¤Ï¸µÆâ³ÕÁíÍýÂç¿Ã¡¢Éã¤ÏÌ¾Í¥¡¢Êì¤Ï¿Íµ¤¿ïÉ®²È¡Ä¡£à²ÚÎï¤Ê¤ë°ì²Èá¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤¿»ÐËå¤¬°ì½ï¤Ë¤ª¤µ¤Þ¤Ã¤¿µ®½Å¤Ê¼Ì¿¿¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö°ÂÆ£»ÐËå¡ª¡×¤ÈÂê¤·¡¢¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë2¥·¥ç¥Ã¥È¤òÆ±»þÅê¹Æ¤·¤¿¤Î¤Ï½÷Í¥¤Î°ÂÆ£¥µ¥¯¥é(39)¤È¡¢±Ç²è´ÆÆÄ¤Î°ÂÆ£Åí»Ò(43)¡£¥µ¥¯¥é¤¬ºòÇ¯12·î¤Ë¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼½¢Ç¤¤·¤¿¹âµé¥Ö¥é¥ó¥É¡Ö¥·¥ã¥Í¥ë(CHANEL)¡×¤Î¥í¥´¥Þ¡¼¥¯¤¬Æþ¤Ã¤¿¥Ý¥Ã¥×¥³¡¼¥ó¤ò¼ê¤Ë±Ç²è´Û¤Ç¾Ð´é¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡SNS¾å¤Ç¤Ï¡Ö¤¢¤é¡¢¤ª»Ð¤Á¤ã¤ó¤È¡Á!¡×¡Ö»ÐËå¤Î¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥ÈÄÁ¤·¤¤¡×¡ÖCHANEL¤Î¥Ý¥Ã¥×¥³¡¼¥ó¤Ê¤ó¤Æ¤¢¤ë¤ó¤À¡×¡Ö¹âµé´¶¤¢¤Õ¤ì¤ë±Ç²è´Û¡×¡Ö¥¤¥±¤Æ¤ë¥·¥¹¥¿¡¼¥ºÆ´¤ì¤Ç¤¹¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¤Û¤«¡¢¡Ö°ÂÆ£¥µ¥¯¥é¤µ¤ó¤Ã¤Æ¸¤ÍÜµ£¤Î»ÒÂ¹¤Ê¤ó¤À¡Ä ÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¡Ö°ÂÆ£¥µ¥¯¥é¤Ã¤Æ¸¤ÍÜµ£¤Î¤ÒÂ¹¤Ê¤Î?!!! ¤Ø¡¼¡¼¡¼¤Ó¤Ã¤¯¤ê!¡×¤Èà²ÚÎï¤Ê¤ë°ì²Èá¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÀ¼¤â¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡°ÂÆ£»ÐËå¤ÎÁ¾ÁÄÉã¤Ï¸µÆâ³ÕÁíÍýÂç¿Ã¤Î¸¤ÍÜµ£¤µ¤ó(µýÇ¯76)¤Ç¡¢Éã¤ÏÇÐÍ¥¶È¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯±Ç²è´ÆÆÄ¤È¤·¤Æ¤â¿ô¡¹¤Î±Ç²è¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿±üÅÄ±ÍÆó¡¢Êì¤Ï¥¨¥Ã¥»¥¤¥¹¥È¤ä¥³¥á¥ó¥Æ¡¼¥¿¡¼¤È¤·¤Æ³èÌö¤¹¤ë°ÂÆ£ÏÂÄÅ¡£