今年は午年、「飛躍の年」とも言われますが、前回の午年・2014年はどんな出来事があったのでしょうか。鹿児島では、日本中から注目された、まさに飛躍、前進にふさわしいニュースがありました。



（記者）

「4月1日、増税に備えて値札の貼り替え作業が行われています」



17年ぶりとなる消費税率の引き上げで消費税は5％から8％に。食品、生活用品、公共料金など幅広い分野で値上げされました。





今やおなじみ。新たなランドマークが登場したのも2014年でした。鹿児島市のアミュプラザ鹿児島の隣に「別館・プレミアム館」がオープン。生活雑貨大手の東急ハンズを中心に館内は大混雑しました。「コアラさーん！」29年ぶりにオーストラリアからコアラがやってきました。平川動物公園には、ピーク時27頭いましたが、高齢化などで繁殖が難しくなり、一時、6頭に。オーストラリアに新たなコアラを求め、オスの「ブンダ」と「フランク」、メスの「ブランディ」がやってきました。あれから12年――。3頭は、繁殖にも大きく貢献し、今、平川には22頭のコアラが暮らしています。福守朗園長は「当時、協力してくれた様々な人たちに感謝していますし、今は亡き3頭に改めてありがとうと伝えたい」と心境を語りました。日本中の注目を集めたのが、小惑星探査機「はやぶさ2」。数々の困難を乗り越え帰還した「はやぶさ」の後継機です。種子島宇宙センターから「はやぶさ2」を載せたH2Aロケット26号機が打ち上げられ、無事に成功。6年後の2020年――。（「はやぶさ2」プロジェクトマネージャ・津田雄一さん）「ただいま「はやぶさ2」は帰ってきました」はやぶさ2は、地球から直線距離で約3億キロ離れた小惑星、「リュウグウ」の物質が入ったカプセルを地球に帰還させました。「（受賞者は）赤粼勇教授」歴史的な快挙もありました。南九州市出身の赤粼勇さんが、青色発光ダイオードの開発で、ノーベル物理学賞を受賞しました。（ノーベル物理学賞受賞・赤粼勇さん）「半分サプライズで、こんな名誉なことはないと思います」赤粼さんが卒業した旧制鹿児島二中、現在の甲南高校には記念碑が建てられています。2021年、92歳で亡くなりましたが、赤粼さんが生み出した青い光は、今も明るい未来を照らし続けています。