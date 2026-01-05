ツルの越冬地・出水平野。神々しい初日に照らされて、冬の使者が新年の始まりを告げました。それぞれの過ごし方で迎えた新しい1年。各地のお正月の様子を覗いてみました。



元旦。薩摩富士と称される開聞岳です。雲がかかっていたものの、美しい輝きを放つダイヤモンド薩摩富士が見られました。



（初日の出を見た人）

「1年の明るい希望が持てたような気がする」



鹿児島市の磯海水浴場では桜島の後ろから初日が差し込みました。





（初日の出を見た人）「初日の出が出るまで長かったが出たときの感動がすごいなと思った。良い1年になりそうです」寒さに負けず、恒例の初泳ぎも。（甲南高校水泳部1年生）「寒かったがみんなと一緒に新年を頑張るぞという気持ちをそろえることができてよかった」2026年は午年です。（子ども）「せいらーーん」神様の乗り物として生きた御神馬・「清嵐号」が飼育されている霧島市の鹿児島神宮には多くの人が初詣に訪れていました。（参拝者）「元旦に家族みんなで来られたらと思って清嵐にも会いに来た。可愛かったです」晴天のもと菜の花に囲まれ現れたのは指宿市西方、中川地区の「ごちょう踊り」です。鮮やかな陣羽織をまとった参加者が太鼓や「かね」を鳴らしながら練り歩きます。仮面をつけた鬼に頭をなでられると厄が払われると言われています。（子ども）「怖い！鬼！鬼怖い！」（見物客）「なでてもらいました。娘が小学校に入学し変化のある年なので家族みんなで乗り越えていけたら」地元に伝わる伝統行事。1年の無病息災を祈っていました。一方、受験生は正月も関係ありません。（内田直之キャスター）「日々是鍛錬。年末年始も関係なく勉強に励んもうとしているのが受験生のみなさんです。正月休み返上で教室に集まっています。まもなく授業が始まろうとしています」学習塾の昴で行われた「正月特訓」。（受験生）「正月まで勉強したくないという気持ちはあるが受験に向けてあと少し。今頑張らなくていつ頑張るんだろう」受験本番に向けて気を引き締めていました。2日。（記者）「山形屋はきょうが初商い。開店30分前だがベルク広場の前にもすでに多くの人が列を作っている」開店前から約860人が列を作った鹿児島市の山形屋。15分前倒して開店。訪れた人たちは食料品などの福袋、約1万2500個を次々と買い求めていました。（福袋購入客）「17袋買った。帰ってから開けるのが楽しみ」「8時から並びました。鹿児島に正月帰ってきて毎年楽しみにしているのでよかった」城山ホテル鹿児島では正月らしいイベントが。書き初めのワークショップです。講師を務めたのは、書家の茂住 菁邨さん。（菅官房長官（当時））「新しい元号は、「令和」であります」2019年4月、新元号として発表された「令和」。その書をしたためたのが茂住さんです。参加した人たちは、筆の握り方や姿勢などを教わり、それぞれの書をしたためました。（参加者）「私は飛翔という言葉を母は感謝と書いた。母も88歳だが2人で参加できて本当に良かった」また、好きな言葉を書いてもらい色紙のプレゼントも。（参加者）「好きなアニメのキャラでかっこよくて強いから書いてもらった。うれしかった」3日。枕崎市の立神地区で江戸時代から続く伝統の正月相撲が行われました。子どもたちの熱い戦いに会場は大いに盛り上がっていました。（参加者）「楽しかった。団体戦優勝でした。スポーツをやっているのでスポーツで優勝できる年にしたい」また、かわいらしい赤ちゃんの土俵入りも行われ、会場全体で健やかな成長を願いました。（参加者）「明るく元気にすくすくとこの子らしく大きくなってくれたら」県内各地、たくさんの笑顔で幕を開けた2026年。みなさんにとって、喜びや幸せにあふれた1年でありますように。