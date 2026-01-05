2026Ç¯²¿¤¬¤É¤¦ÊÑ¤ï¤ë¡©ÃÍ¾å¤²¤ËÌµ½þ²½¡¢¼«Å¾¼Ö¤ËÀÄÀÚÉä¡ÄÊë¤é¤·¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë¤¢¤ì¤³¤ì
¡¡2026Ç¯¤É¤¦ÊÑ¤ï¤ë¡©¤Þ¤º¤ÏÀ¸³èÊÔ¤Ç¤¹¡£5Æü¸áÁ°8»þÈ¾¡¢¼¯»ùÅç»ÔÌò½ê¤ÎÆþ¸ý¤ËÐÊ¤àÃËÀ¡£
¡Ê½ÐÀ¸ÆÏ¤òÄó½Ð¤ËÍè¤¿»ÔÌ±¡Ë
¡Ö8»þÈ¾¤«¤é¤È²Ç¤«¤éÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç8»þÈ¾¤¯¤é¤¤¤ËÍè¤è¤¦¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤ÆÁá¤á¤Ë½Ð¤¿¤¬¡¢º£µ¤¤Å¤¤¤Æ¡¢¤Þ¤À¤ä¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤ó¤À¤È¡×
¡Ö¼¯»ùÅç»ÔÌò½ê¤ÎÁë¸ý¤Î¼õÉÕ»þ´Ö¤¬¤¤ç¤¦¤«¤éÊÑ¤ï¤ë¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤è¤ê¤â15Ê¬ÃÙ¤¯»Ï¤Þ¤ê¡¢45Ê¬Áá¤¯ÊÄ¤Þ¤ë¡×
¡¡³«Ä£»þ´Ö¤¬¸áÁ°8»þ45Ê¬¤«¤é¸á¸å4»þÈ¾¤Þ¤Ç¤È¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤è¤ê1»þ´ÖÃ»¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£³Æ»Ù½ê¤ä¿åÆ»¶É¡¢ÊÝ·ò¥»¥ó¥¿ー¤Ê¤É¤âÂÐ¾Ý¤Ç¤¹¡£
¡¡¼¯»ùÅç»ÔÅÅ¤Ïº£Ç¯12Ç¯¤Ö¤ê¤Ë±¿ÄÂÃÍ¾å¤²¤ÎÆ°¤¤¬¡£¿Í·ïÈñ¤äÇ³ÎÁ¤Î¹âÆ¤Ê¤É¤ò¼õ¤±¡¢8·î¤«¤éÂç¿Í1¿Í¤¢¤¿¤ê30±ß¾å¤¬¤ê200±ß¤È¤Ê¤ë¸«ÄÌ¤·¤Ç¤¹¡£
¡¡¤³¤Á¤é¤ÎÃÍ¾å¤²¤Ï¡Èº®»¨´ËÏÂ¡É¤¬ÁÀ¤¤¤Ç¤¹¡£¤³¤ÎÇ¯ËöÇ¯»Ï¤âÂ¿¤¯¤Î¿Í¤¬ÍøÍÑ¤·¤¿¼¯»ùÅç¶õ¹Á¡£º®»¨¤¬²ÝÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëÃó¼Ö¾ì¤Ï4·î°Ê¹ßÍøÍÑ¼Ô¤ÎÂ¿¤¤»þ´ü¤ÎÎÁ¶â¤¬ÃÍ¾å¤²¤µ¤ì¤ë¸«ÄÌ¤·¤Ç¤¹¡£
¡¡2026Ç¯¤É¤¦ÊÑ¤ï¤ë¡©Â³¤¤¤Æ¤Ï¶µ°éÊÔ¤Ç¤¹¡£¸©Æâ¤Î¸øÎ©¤Î¾®Ãæ³Ø¹»¤ÇËè·îÂè2ÅÚÍËÆü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡ÖÅÚÍË¼ø¶È¡×¡£¸©¶µ°é°Ñ°÷²ñ¤ÏÍèÇ¯ÅÙ¤«¤é¡ÖÇ¯3²óÄøÅÙ¤Þ¤Ç¡×¤È¤¹¤ë¤è¤¦³Æ»ÔÄ®Â¼¤ËÄÌÃÎ¤·¤Þ¤·¤¿¡£»ùÆ¸À¸ÅÌ¤ä¶µ¿¦°÷¤ÎÉéÃ´¤ò·Ú¸º¤¹¤ëÁÀ¤¤¤Ç¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¹â¹»¤Î¼ø¶ÈÎÁÌµ½þ²½¤¬4·î¤«¤é³È½¼¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£º£Ç¯ÅÙ¡¢´°Á´Ìµ½þ²½¤È¤Ê¤Ã¤¿¸øÎ©¤ËÂ³¤»äÎ©¤Î²Ã»»Ê¬¤â½êÆÀÀ©¸Â¤ò¤Ê¤¯¤·1¿Í¤¢¤¿¤ê¤Î»Ùµë³Û¤Î¾å¸Â¤ò45Ëü7000±ß¤Ë°ú¤¾å¤²¡£¸øÎ©¾®³Ø¹»¤Îµë¿©¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â4·î¤«¤é1¿Í¤¢¤¿¤ê·î³Û5200±ß¤ò¹ñ¤¬»Ù±ç¤·¡ÖÌµ½þ²½¡×¤ò¿Ê¤á¤Þ¤¹¡£
¡¡2026Ç¯¤É¤¦ÊÑ¤ï¤ë¡©¼¡¤Ï¸òÄÌÊÔ¡£4·î¤«¤é¼«Å¾¼Ö¤Î¸òÄÌ°ãÈ¿¤Ë¤¤¤ï¤æ¤ë¡ÖÀÄÀÚÉä¡×¤¬Æ³Æþ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
·Ù¹ð¤ò¼õ¤±¤Æ¤â°ãÈ¿¤òÂ³¤±¤¿¤ê´í¸±¤Ê¹Ô°Ù¤ÈÈ½ÃÇ¤µ¤ì¤¿¤ê¤¹¤ë¤ÈÀÄÀÚÉä¤ÎÂÐ¾Ý¤Ë¡£Îã¤¨¤Ð·ÈÂÓÅÅÏÃ¤Î»ÈÍÑ¤Ï1Ëü2000±ß¡¢¿®¹æÌµ»ë¤ä±¦Â¦ÄÌ¹Ô¤Ï6000±ß¤Ê¤É¤ÎÈ¿Â§¶â¤¬²Ý¤»¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡Ç¯´Ö14Ëü¿Í°Ê¾å¤¬±¿Å¾ÌÈµö¤Î¹¹¿·¤ËË¬¤ì¤ë¼¯»ùÅç»Ô¤Î¸òÄÌ°ÂÁ´¶µ°é¥»¥ó¥¿ー¤Ïº£·î¤«¤é¡Ö»öÁ°Í½ÌóÀ©¡×¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¹¹¿·¤Î°ÆÆâ¥Ï¥¬¥¤ËµºÜ¤µ¤ì¤¿ID¤È¥Ñ¥¹¥ïー¥É¤ò»È¤¤¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤ÇÍ½Ìó¤·¤Þ¤¹¡£¹âÎð¼Ô¹Ö½¬¤ò¼õ¤±¤ë70ºÐ°Ê¾å¤Î¿Í¤ÏÍ½Ìó¤ÎÉ¬Í×¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡ÍÍ¡¹¤Ê¤³¤È¤¬ÊÑ¤ï¤ë2026Ç¯¡£9Ï¢µÙÌÀ¤±¤Ç¤Á¤ç¤Ã¤Èµ¤Ê¬¤¬¥Ö¥ëー¤ÊÊý¤ËÏ¯Êó¤Ç¤¹¡£º£Ç¯¤Ï5·î¤Î¥´ー¥ë¥Ç¥ó¥¦¥£ー¥¯¤¬5Ï¢µÙ¡¢¤µ¤é¤Ë9·î¤Î¥·¥ë¥Ðー¥¦¥£ー¥¯¤â5Ï¢µÙ¡£¤Á¤Ê¤ß¤Ë3Ï¢µÙ¤Ï6²ó¤ä¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡£¥¦¥Þ¤¯¥ê¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤·¤Ê¤¬¤éº£Ç¯¤â¶î¤±È´¤±¤Þ¤·¤ç¤¦¡£