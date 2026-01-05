第104回全国高校サッカー選手権。広島県代表・広島皆実は3大会ぶりの全国の舞台に挑みました。熱戦の舞台裏を有田優理香アナウンサーが取材しました。



■実況

「ボールを奪い返してシュートに行きました！」



出場8大会ぶりの初戦突破を果たした広島皆実。「強い皆実を取り戻す」を合言葉に3大会ぶりの全国の舞台でスイカ軍団が躍動しました。チーム初ゴールを決めたのは絶対的なエースキャプテン・野村陸路。





■広島皆実・野村陸路「初戦から勢いがついたいい勝利だった。（勝ち上がって）最後みんなで国立競技場でサッカーがしたい。」17大会ぶりの全国制覇へ！迎えた2回戦。しかし皆実は早い時間に立て続けに2失点。いきなり追いかける展開に…。それでも、前半28分でした。相手キーパーに倒された久保田聖渚がPKを獲得。■実況「決めました。落ち着いて決めました！」前半のうちに1点を返し試合を折り返します。■広島皆実・上田貴典監督「2-0から1点返せたのでまだいけるし、ビハインドだと思うか楽しめるかどうか。」前を向いた皆実は後半何度もゴールに迫りますがなかなか得点が決まりません。それでも…。■広島皆実・野村陸路「応援席を見ると誰ひとり諦めていなくて、そういった人たちに恩返ししたいと思った。ここで終わりたくないし最後までやり切って終わりたい。」仲間と過ごした３年間。80分全てを出し切りますが…。■試合終了ホイッスル2回戦突破はなりませんでした。試合後のロッカールーム。■広島皆実・上田貴典監督「3年生が新たな歴史を築いてくれた。これから2年生や1年生たちが、広島皆実の緑と黒のユニホームをもう一度全国で着て戦う姿を届けることで、広島皆実が強くなれたと今の3年生に見てもらいたい。」■広島皆実・野村陸路「まだまだこんなもんじゃないと思う。次世代の選手もまずはベスト8を目指して頑張ってほしい。」■有田優理香「高校サッカーで得たものをこれからどう生かす？」■広島皆実・野村陸路「最後まであきらめないところを今後の人生に生かしたい。」2026年1月5日放送