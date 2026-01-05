レノファ山口、小田切新監督を迎えた新チームが5日、始動しました。



目指すのは最短での「J2復帰」です。



昨シーズン、創設初のJ3降格となったレノファ山口。



山陽小野田市で行われた初練習では2人の外国人選手を除く31人の選手が参加しました。



ことしは、Jリーグの秋春制への移行のためまず、2月から6月にかけて開催される明治安田J2・J3百年構想リーグを経て8月からJ2への復帰をかけたリーグ戦へ挑むこととなります。





今シーズン、チームを率いる小田切 道治 新監督は2024年のシーズンに富山をJ2昇格に導いています。（小田切監督）「戦う集団、勝ちにこだわる集団というのを作り上げながら自分たちが持っているものを最大限チャレンジして、競争して一つ上の順位に行けるようにやっていきたいと思います」小田切レノファに、新たに加入したのは復帰を含む11人の選手。このうち、大分トリニータ時代にJ1の経験もある野村直輝選手と2024年シーズンのJ3得点王＝藤岡浩介選手はともに下関市出身です。（野村選手）「カテゴリーを選手である以上こだわることも大事だと思うのですがそれよりも山口に育ててもらったという思いの方が強くて帰ってくるという風にしました。攻撃の選手なので数字のところは残さないといけないと思っていますし怪我せずに戦い続けるというところをとにかく続けることだと思います」2月から始まる明治安田J2・J3百年構想リーグレノファ山口の初戦は2月8日、アウェイでロアッソ熊本と対戦します。